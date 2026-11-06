Le nouveau costume de remplaçant de DeMar DeRozan

Du 26 mars au 14 avril 2010. C’était la dernière fois que DeMar DeRozan avait connu une séquence de 12 matches comme remplaçant. Il disputait alors sa première saison en NBA, à Toronto. Depuis, il avait enchaîné 1 187 titularisations consécutives, s’imposant comme un titulaire indiscutable partout où il passait.

« Je n’aurais jamais imaginé jouer 18 saisons, avoir toujours des opportunités donc, de ce point de vue, tout est nouveau et demande de l’adaptation », glisse-t-il, lui qui a désormais 37 ans.

Pas facile pour l’arrière/ailier de retrouver ce costume de remplaçant, rangé au placard depuis plus de 16 ans, et de ne disposer que de 25 minutes pour s’exprimer. Soit son plus faible temps de jeu depuis sa saison rookie.

Pour un joueur habitué à avoir le ballon entre les mains et à construire ses tirs à son rythme, l’adaptation ne se fait évidemment pas du jour au lendemain.

Un rôle accepté dès son arrivée

« Je suis encore en recherche, pour savoir ce qui fonctionne, notamment au niveau du rythme », confie l’ancien All-Star. « Je suis encore dans un processus d’apprentissage. Je dois rester prêt quand on fait appel à moi. »

Ce nouveau statut n’a pourtant rien d’une surprise. Les Nuggets voulaient DeMar DeRozan pour renforcer leur banc et ce dernier avait annoncé la couleur fin septembre : il était prêt à tout dans le Colorado, ne venant « pas en posant des conditions » et souhaitant faire des sacrifices.

Reste désormais à trouver ses repères au sein de la deuxième unité, où son expérience et sa capacité à créer son propre tir doivent apporter une solution offensive supplémentaire aux Nuggets.

« C’est un vétéran qui en a vu d’autres. Il a son expérience à Toronto, de tous les matches de playoffs qu’il a joués et c’est un joueur qu’on peut mettre en isolation, en fin de chronomètre des 24 secondes. Il y a son impact humainement aussi. Il est incroyable », décrit David Adelman.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21.6 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34.8 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35.0 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36.7 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38.2 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35.0 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35.9 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35.4 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33.9 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAS 77 34.9 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAS 68 34.1 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAS 61 33.7 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36.1 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36.2 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37.8 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35.9 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31.2 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4 2026-27 DEN 6 25.1 40.4 22.2 83.3 0.7 1.3 2.0 2.7 2.7 1.0 1.5 0.2 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.