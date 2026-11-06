Dalton Knecht n’a pas dit son dernier mot

Dalton Knecht est bien loin d’avoir connu un début de carrière ordinaire. Après une saison rookie encourageante aux Lakers, avec notamment un match à 37 points, il est progressivement sorti des plans de JJ Redick.

À tel point qu’il aurait dû être échangé aux Hornets en février 2025, avant que l’opération ne soit finalement avortée. Un épisode qui a forcément compliqué sa situation à Los Angeles. Ensuite, son rendement a nettement diminué lors de sa saison sophomore, à l’issue de laquelle il a été libéré par les Lakers.

Les Knicks ont alors sauté sur l’occasion pour le récupérer. Après deux semaines d’adaptation, l’ailier a porté la tunique new-yorkaise pour la première fois contre Chicago. Une échéance qu’il attendait avec impatience.

« Je n’ai pas été surpris [d’entrer en jeu], j’étais prêt à y aller », a-t-il raconté. « Les coaches m’avaient dit que, comme j’étais sur la feuille de match, je devais me tenir prêt à entrer à tout moment. »

« Beaucoup de gens pensent que c’est un shooteur parce qu’il est blanc »

Désireux de réussir son entrée en matière, l’ancien Laker s’est immédiatement fait remarquer, avec une claquette qui a fait réagir le Madison Square Garden dès sa première action. Il a finalement compilé 10 points et 7 rebonds en 16 minutes, avec notamment deux paniers à 3-points.

« Je suis un scoreur capable de marquer à tous les niveaux », a insisté Dalton Knecht. « Je pense pouvoir avoir un impact offensif de toutes les manières possibles, que ce soit près du cercle, à mi-distance ou à trois points. Mais je veux aussi montrer ce que je suis capable d’apporter de l’autre côté du terrain, notamment en mettant la pression sur le porteur de balle et en allant chercher des rebonds défensifs. »

Une polyvalence déjà appréciée par son nouvel entraîneur, Mike Brown, convaincu que son ailier ne se résume pas à son adresse extérieure.

« C’était simplement une intuition de le faire entrer en jeu vers la fin de la première mi-temps », a expliqué l’entraîneur des Knicks. « C’est un scoreur, pas seulement un shooteur. Beaucoup de gens pensent que c’est un shooteur parce qu’il est blanc. Voilà, je l’ai dit à votre place, j’espère que je ne vais pas avoir de problèmes ! (Rires) Mais il est capable de se créer ses propres tirs. Il peut shooter de loin, il possède un bon jeu à mi-distance, il peut attaquer le cercle et faire des passes. J’ai trouvé qu’il nous avait apporté un vrai coup de boost, notamment offensivement, lorsqu’il est entré en jeu vers la fin de la première mi-temps. »

« Il a été excellent »

Malgré l’écart déjà conséquent en faveur des champions en titre, Dalton Knecht n’a jamais relâché ses efforts. Une implication appréciée dans le vestiaire des Knicks, à commencer par Jalen Brunson, déjà séduit.

« Il a été excellent », a déclaré le MVP des dernières Finals. « J’ai apprécié son travail au rebond et sa capacité à se projeter rapidement en transition. Je lui ai simplement dit de rester agressif, quelle que soit la situation. Qu’il connaisse les systèmes de jeu ou non, le plus important, c’est qu’il joue avec agressivité. Je lui ai donc expliqué que ce n’était pas grave de commettre des erreurs tant qu’elles étaient dues à un excès d’agressivité. Il doit simplement continuer à jouer de cette manière. Petit à petit, il va prendre ses marques et se sentir de plus en plus à l’aise. Et une fois que ce sera le cas, il jouera encore mieux. »

Des débuts encourageants, donc, mais qui ne garantissent pas une place durable dans la rotation. Sous « two-way contract », l’ailier de 25 ans devra notamment progresser défensivement pour gagner la confiance de Mike Brown.

« Il doit encore travailler sur le plan défensif. Et ce soir, j’ai trouvé qu’il avait essayé de jouer selon ses qualités, sans chercher à trop en faire, et qu’il avait contribué du mieux possible. Il y a encore quelques aspects de son jeu défensif qu’il peut améliorer, et c’est vraiment là-dessus qu’il doit se concentrer. »

Dalton Knecht Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 78 19.2 46.1 37.6 76.2 0.5 2.3 2.8 0.8 1.2 0.3 0.5 0.1 9.1 2025-26 LAL 54 10.2 45.5 34.2 72.7 0.3 1.1 1.4 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 4.2 2026-27 NYK 1 16.5 66.7 50.0 0.0 1.0 6.0 7.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.