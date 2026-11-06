Pour les Grizzlies, les premiers grains de sable

La dernière action du match face aux Pacers résume parfaitement la soirée des Grizzlies. Mené d’un point à 28 secondes de la fin et privé de temps-mort, Tuomas Iisalo a demandé à ses joueurs d’effectuer une prise à deux afin de provoquer un tir rapide des Pacers.

Le plan a presque parfaitement fonctionné. Piégé au milieu du terrain, Indiana a dû envoyer le ballon vers Aaron Nesmith dans le corner. L’ailier a immédiatement dégainé, laissant encore 14,6 secondes à Memphis pour tenter d’égaliser. Seul problème : son tir à 3-points a trouvé la cible et définitivement enterré les Grizzlies (107-103).

Après avoir égalé le meilleur départ de l’histoire de la franchise avec six victoires consécutives, Memphis vient de chuter deux fois de suite. Une première période de turbulences qui n’inquiète pas le vestiaire.

« Je pense que nous gardons un bon état d’esprit », assure Olivier-Maxence Prosper. « Nous savons à quel point nous sommes une bonne équipe. Même si nous venons de perdre deux matchs, ce sont des choses que nous pouvons corriger et contrôler. »

Les pertes de balle, mal récurrent

La première urgence concerne la gestion du cuir. Sous la pression défensive des Pacers, Memphis a perdu 20 ballons, transformés en 24 points par Indiana. Tous les titulaires ont commis au moins une perte de balle et quatre d’entre eux ont gâché plusieurs possessions…

Ce problème accompagne les Grizzlies depuis le début de la saison, mais il a pris une importance particulière dans une rencontre décidée par seulement quatre points. Le rythme élevé recherché par Tuomas Iisalo se retourne parfois contre ses propres joueurs, lorsqu’ils confondent vitesse et précipitation.

« Parfois, nous jouons simplement de manière un peu trop précipitée », reconnaît Cam Boozer. « Nous devons ralentir. Nous allons regarder cela, le corriger et nous améliorer. »

Cette précipitation s’est également accompagnée d’une adresse catastrophique derrière l’arc. Les Grizzlies ont terminé à 12/44 à 3-points, soit 27,3% de réussite. Un manque d’efficacité qui a fini par peser lourd dans une rencontre aussi serrée.

Cam Boozer a lui-même vécu une soirée compliquée avec 10 points à 4/14 aux tirs. Jaylen Wells n’a inscrit aucun point en trois tentatives, tandis que Ty Jerome et Cedric Coward ont limité les dégâts avec 23 points chacun.

GG Jackson écarté après la pause

Tuomas Iisalo a tenté de provoquer une réaction en modifiant sa rotation à la pause. Habituellement présent dans le deuxième cinq, GG Jackson n’a pas rejoué après la mi-temps. Olivier-Maxence Prosper, laissé sur le banc pendant les deux premiers quart-temps, a récupéré ses minutes.

« Nous ne voulons jamais être dominés dans l’engagement », explique l’entraîneur. « Olivier représentait parfaitement ce type de joueur, toujours prêt à apporter de l’énergie. Il nous a donné une petite étincelle. »

La décision rappelle que le statut acquis pendant les six premières victoires n’offre aucune garantie. Tuomas Iisalo attend de ses joueurs qu’ils conservent l’intensité défensive et l’agressivité qui avaient fait leur force.

La principale satisfaction de Memphis est venue de Zach Edey. Le pivot a signé son meilleur match statistique de la saison avec 11 points, 13 rebonds et 2 contres en un peu plus de 24 minutes.

Son impact apparaît encore plus clairement dans son différentiel de +18, le meilleur de son équipe. Une réaction attendue après sa prestation précédente face aux Pelicans, qui l’avait particulièrement contrarié.

Après leur départ canon, aidé certes par un calendrier relativement clément, les Grizzlies doivent donc gérer leur première zone de turbulence, et ils doivent désormais gommer leurs approximations. Surtout, Memphis va surtout devoir apprendre à mieux maîtriser ce rythme effréné qui fait aussi sa force.