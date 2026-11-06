Jalen Brunson et son père réunis dans « New York, unité spéciale »

Après les parquets de NBA, Jalen Brunson s’attaque au petit écran ! Comme annoncé en septembre, le meneur des Knicks a fait une apparition jeudi soir dans « New York, unité spéciale » (Law & Order: SVU).

Et le capitaine des Knicks n’a pas simplement fait de la figuration puisqu’il incarne le détective Jay Madison, un nom qui fait évidemment référence au Madison Square Garden !

Dans une scène tournée dans une pizzeria, il donne la réplique à Mariska Hargitay, qui interprète Olivia Benson. Son personnage raconte une précédente arrestation et livre un indice précieux pour l’enquête.

Une nouvelle expérience pour le meneur new-yorkais, qui avait déjà confié son admiration pour cette série policière.

Un caméo familial

Mais la véritable surprise vient de Rick Brunson. Le père de Jalen, assistant chez les Knicks, apparaît furtivement dans le restaurant. Un petit clin d’œil familial pour cette première expérience d’acteur.

Grand amateur de la série, Jalen Brunson avait fait de cette apparition l’un de ses rêves. Sa complicité avec Mariska Hargitay, fervente supportrice des Knicks, lui a permis de le concrétiser.

Après avoir déjà présenté le « Saturday Night Live », le meneur new-yorkais poursuit donc ses aventures télévisuelles depuis qu’il a remporté le titre NBA. C’est aussi ça, l’avantage de jouer à New York…

«Blew a 0.25 and started yelling at me» –– Detective Madison aka Jalen Brunson to Mariska Hargitay on Law & Order SVU With cameo from Rick Brunson https://t.co/18bDIOQxtp — New York Basketball (@NBA_NewYork)

November 6, 2026

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21.8 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17.9 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25.0 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31.9 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35.0 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35.4 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NYK 74 35.0 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0 2026-27 NYK 8 34.1 41.4 36.1 75.4 0.6 2.0 2.6 5.1 1.4 0.8 1.8 0.4 25.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.