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Jalen Brunson et son père réunis dans « New York, unité spéciale »

Publié le 6/11/2026 à 9:14 Twitter Facebook

NBA – Le meneur de jeu des Knicks a fait ses débuts d’acteur dans « New York, unité spéciale », avec également une apparition surprise de son père, Rick Brunson.

Jalen BrunsonAprès les parquets de NBA, Jalen Brunson s’attaque au petit écran ! Comme annoncé en septembre, le meneur des Knicks a fait une apparition jeudi soir dans « New York, unité spéciale » (Law & Order: SVU).

Et le capitaine des Knicks n’a pas simplement fait de la figuration puisqu’il incarne le détective Jay Madison, un nom qui fait évidemment référence au Madison Square Garden !

Dans une scène tournée dans une pizzeria, il donne la réplique à Mariska Hargitay, qui interprète Olivia Benson. Son personnage raconte une précédente arrestation et livre un indice précieux pour l’enquête.

Une nouvelle expérience pour le meneur new-yorkais, qui avait déjà confié son admiration pour cette série policière.

Un caméo familial

Mais la véritable surprise vient de Rick Brunson. Le père de Jalen, assistant chez les Knicks, apparaît furtivement dans le restaurant. Un petit clin d’œil familial pour cette première expérience d’acteur.

Grand amateur de la série, Jalen Brunson avait fait de cette apparition l’un de ses rêves. Sa complicité avec Mariska Hargitay, fervente supportrice des Knicks, lui a permis de le concrétiser.

Après avoir déjà présenté le « Saturday Night Live », le meneur new-yorkais poursuit donc ses aventures télévisuelles depuis qu’il a remporté le titre NBA. C’est aussi ça, l’avantage de jouer à New York…

Jalen BrunsonPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2018-19DAL7321.846.734.872.50.32.02.33.21.70.51.20.19.3
2019-20DAL5717.946.635.881.30.42.02.43.31.30.41.20.18.2
2020-21DAL6825.052.340.579.50.43.03.43.51.60.51.20.012.6
2021-22DAL7931.950.237.384.00.53.43.94.81.90.81.60.016.3
2022-23NYK6835.049.141.682.90.63.03.56.22.20.92.10.224.0
2023-24NYK7735.447.940.184.70.63.13.66.71.90.92.40.228.7
2024-25NYK6535.448.838.382.10.42.52.97.32.10.92.50.126.0
2025-26NYK7435.046.736.984.10.42.93.36.82.30.82.40.126.0
2026-27NYK834.141.436.175.40.62.02.65.11.40.81.80.425.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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