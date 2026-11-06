Dwight Powell, douze ans en NBA et une envie d’Euroleague

En NBA depuis 2014, Dwight Powell a décidé de partir à la découverte du basket européen, en s’engageant pendant un an à Fenerbahçe. Laissé libre par les Mavericks, sa franchise pendant près de douze ans, il a notamment franchi le pas après avoir sollicité les conseils de Tarik Biberovic, qu’il a brièvement côtoyé au Texas cet été.

« Tarik [Biberovic] est celui qui a vraiment le plus poussé », a reconnu le Canadien. « Je l’ai contacté en premier, parce qu’il s’y connaît parfaitement. Ça a été génial d’apprendre à le connaître, même sur la courte période que nous avons partagée. Nous sommes devenus de très bons amis pendant que nous étions coéquipiers. Donc je l’ai contacté immédiatement et il m’a dit que j’allais adorer le système de jeu, la ville. »

De quoi faciliter la transition vers Istanbul de Dwight Powell, arrivé à Dallas dès 2014 pour s’y installer durablement. Avec, en point d’orgue de son parcours, une participation aux Finals 2024.

« Honnêtement, j’adore le basket et j’ai vraiment apprécié mes années à Dallas », a-t-il indiqué. « Je suis très fier de ce que j’ai accompli là-bas. Il y a eu de belles réussites. J’ai aussi traversé pas mal de moments difficiles, je me suis battu, mais j’ai eu la chance d’en voir le bout. »

Un attrait de longue date pour l’Euroligue

Mais à 35 ans, pas question de raccrocher les baskets. Après avoir passé l’essentiel de sa carrière sous le même maillot, Dwight Powell avait surtout envie de découvrir autre chose.

« Pendant ces douze années, il y aura eu beaucoup d’évolutions et de changements, mais j’en ai savouré chaque instant. Comme je l’ai dit, j’aime vraiment ce sport, donc je n’étais absolument pas prêt à arrêter de jouer. Au fond de moi, j’ai toujours été curieux de découvrir l’Euroleague. Donc quand l’opportunité s’est présentée, c’était l’occasion d’obtenir des réponses. Et je pense que c’était la situation parfaite pour venir et expérimenter la chose. »

Cette curiosité pour le basket européen ne date d’ailleurs pas d’hier. Chez les Mavericks, Dwight Powell a longtemps côtoyé des joueurs familiers de l’Euroleague, à commencer évidemment par Luka Doncic.

« On parlait des matchs [avec Luka Doncic]. Au fil des saisons, on a eu pas mal de gars qui venaient d’Europe et beaucoup d’autres qui étaient juste passionnés de basket et qui regardaient l’Euroligue », a-t-il détaillé.

En Turquie, Dwight Powell va donc découvrir pour la première fois le basket européen en club, sous les ordres de Sarunas Jasikevicius, dans une formation habituée aux sommets continentaux. Un nouveau défi sportif, mais aussi une expérience de vie qui semble particulièrement l’enthousiasmer.

« Comme je le disais, c’est une excellente opportunité, au sein d’un club avec une telle histoire et un palmarès aussi riche. Le tout dans une ville comme Istanbul, c’est comme la cerise sur le gâteau », s’est réjoui le natif de Toronto.

Dwight Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS/DAL 29 8.2 46.3 27.3 75.8 0.6 1.1 1.7 0.3 1.4 0.3 0.4 0.2 3.1 2015-16 DAL 69 14.4 49.3 12.5 73.9 1.2 2.7 4.0 0.6 1.7 0.5 0.6 0.3 5.8 2016-17 DAL 77 17.3 51.5 28.4 75.9 1.2 2.8 4.0 0.6 1.8 0.8 0.4 0.5 6.7 2017-18 DAL 79 21.2 59.3 33.3 71.9 1.7 3.9 5.6 1.2 2.4 0.8 0.7 0.4 8.5 2018-19 DAL 77 21.6 59.7 30.7 77.2 1.8 3.5 5.3 1.5 2.6 0.6 0.9 0.6 10.6 2019-20 DAL 40 26.5 63.8 25.6 66.7 1.9 3.8 5.7 1.5 2.6 0.9 0.9 0.6 9.4 2020-21 DAL 58 16.6 61.9 23.8 78.2 1.4 2.7 4.0 1.1 2.3 0.6 0.7 0.5 5.9 2021-22 DAL 82 21.9 67.1 35.1 78.3 2.1 2.8 4.9 1.2 2.7 0.5 0.8 0.5 8.7 2022-23 DAL 76 19.2 73.2 0.0 66.7 2.0 2.2 4.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 6.7 2023-24 DAL 63 13.3 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 3.4 1.3 1.8 0.4 0.5 0.3 3.3 2024-25 DAL 55 10.0 68.9 40.0 65.1 0.9 1.3 2.1 1.0 1.4 0.3 0.3 0.4 2.1 2025-26 DAL 63 14.4 64.4 28.6 69.6 1.5 2.6 4.1 1.1 2.1 0.5 0.7 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.