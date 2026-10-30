Après douze ans à Dallas, Dwight Powell attendu au Fenerbahçe

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs NBA ont pris la route de l’Europe après avoir été incapables de trouver une franchise. Après Cameron Payne à l’Anadolu Efes et Lonnie Walker à Besiktas, la Turquie pourrait bien accueillir un autre ancien NBAer en la personne de Dwight Powell.

En effet, d’après BasketNews, le Canadien serait en passe de finaliser un contrat d’un an avec Fenerbahçe. Vainqueur de l’Euroleague en 2025 aux dépens de l’AS Monaco, le club qui compte notamment dans ses rangs Talen Horton-Tucker cherche un second souffle dans sa raquette.

Et le pivot semble avoir le profil idéal pour briller sur le Vieux Continent. Intérieur besogneux, capable de changer sur les écrans en défense, mais surtout très bon poseur d’écrans et finisseur sur alley-oop, il a de quoi se régaler au Fener, et former un superbe duo de pick-and-roll avec le génial meneur Shane Larkin.

Une figure de Dallas

En douze ans aux Mavs, Dwight Powell s’y était imposé grâce à sa dureté et son efficacité. Sur tout son passage au Texas, il affiche d’ailleurs 60,5% de réussite au tir, quatrième meilleure adresse de l’histoire de la franchise.

Avec 763 rencontres disputées sous la tunique texane, il est également le cinquième joueur ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire des Mavericks, derrière Dirk Nowitzki (1 522), Brad Davis (883), Derek Harper (872) et Rolando Blackman (865).

Une longévité qui lui a notamment permis de participer aux Finals NBA 2024, perdues face aux Celtics, même si son rôle s’était progressivement réduit au fil des saisons.

La saison dernière, son impact avait encore diminué. Du haut de ses 35 ans, le natif de Toronto a tourné à 3,3 points, 4,1 rebonds et 1,1 passe décisive à 64,4% au tir en un peu plus de 14 minutes de jeu.

Dwight Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS/DAL 29 8.2 46.3 27.3 75.8 0.6 1.1 1.7 0.3 1.4 0.3 0.4 0.2 3.1 2015-16 DAL 69 14.4 49.3 12.5 73.9 1.2 2.7 4.0 0.6 1.7 0.5 0.6 0.3 5.8 2016-17 DAL 77 17.3 51.5 28.4 75.9 1.2 2.8 4.0 0.6 1.8 0.8 0.4 0.5 6.7 2017-18 DAL 79 21.2 59.3 33.3 71.9 1.7 3.9 5.6 1.2 2.4 0.8 0.7 0.4 8.5 2018-19 DAL 77 21.6 59.7 30.7 77.2 1.8 3.5 5.3 1.5 2.6 0.6 0.9 0.6 10.6 2019-20 DAL 40 26.5 63.8 25.6 66.7 1.9 3.8 5.7 1.5 2.6 0.9 0.9 0.6 9.4 2020-21 DAL 58 16.6 61.9 23.8 78.2 1.4 2.7 4.0 1.1 2.3 0.6 0.7 0.5 5.9 2021-22 DAL 82 21.9 67.1 35.1 78.3 2.1 2.8 4.9 1.2 2.7 0.5 0.8 0.5 8.7 2022-23 DAL 76 19.2 73.2 0.0 66.7 2.0 2.2 4.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 6.7 2023-24 DAL 63 13.3 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 3.4 1.3 1.8 0.4 0.5 0.3 3.3 2024-25 DAL 55 10.0 68.9 40.0 65.1 0.9 1.3 2.1 1.0 1.4 0.3 0.3 0.4 2.1 2025-26 DAL 63 14.4 64.4 28.6 69.6 1.5 2.6 4.1 1.1 2.1 0.5 0.7 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.