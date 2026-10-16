Lonnie Walker IV se relance en Turquie

Sans trop de surprise, Lonnie Walker IV retourne en Europe. Coupé par les Nuggets en début de semaine, il était annoncé avec insistance sur le Vieux Continent depuis, disposant de plusieurs points de chute potentiels.

Finalement, c’est le Besiktas, qui tenait la corde pour le recruter, qui est parvenu à s’entendre avec l’arrière de 27 ans pour la saison 2026/27.

Déjà passé par le Zalgiris Kaunas en Lituanie puis par le Maccabi Tel Aviv en Israël, Lonnie Walker IV découvrira donc la Turquie, dans un club en quête de solutions offensives et où l’on retrouve notamment Furkan Korkmaz, Jaylen Nowell, Wenyen Gabriel ou encore Ante Zizic.

Son arrivée doit notamment permettre à l’entraîneur Dusan Alimpijevic de compenser la blessure de DaQuan Jeffries, tout en apportant une menace supplémentaire sur les lignes extérieures.

Engagée en Euroleague, où elle compte deux victoires en cinq matchs, l’équipe stambouliote est également vice-championne de Turquie en titre. Mais son début de saison laisse à désirer en championnat, avec seulement une victoire après trois rencontres.

Passé par les Spurs, les Lakers, les Nets et les Sixers en NBA, Lonnie Walker IV affiche 10 points, 2.3 rebonds et 1.5 passe de moyenne en carrière. En Europe, il tournait entre 12 et 15 points de moyenne avec le Zalgiris Kaunas et le Maccabi Tel Aviv, confirmant ses qualités de scoreur.

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.7 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.3 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 8 32 44.4 31.8 80.0 0.6 2.4 3.0 2.1 1.9 1.3 1.3 0.9 16.3 Total 216 21 41.6 34.2 78.0 0.3 2.1 2.4 1.6 1.4 0.6 0.9 0.3 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.