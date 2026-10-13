Lonnie Walker vers un retour en Euroleague

Pas de nouvelle chance en NBA pour Lonnie Walker. Plus d’un an après son dernier passage dans la Grande Ligue, l’arrière espérait y démarrer la saison avec Denver, qui lui avait proposé un contrat non garanti.

Malheureusement pour lui, il n’a pas assez convaincu lors du camp d’entraînement des Nuggets. À quelques jours du début de saison, la franchise a décidé de se séparer de l’ancien joueur des Lakers, qui doit donc se trouver un nouveau point de chute le plus vite possible. Un scénario qu’il avait déjà vécu en 2024 à Boston.

Comme il y a deux ans, il devrait rejoindre l’Europe. En effet, quelques heures avant l’annonce de son départ du Colorado, l’agent Misko Raznatovic, très influent sur le marché européen, a annoncé qu’il avait rejoint son écurie.

Plusieurs clubs à la bagarre

Ce choix semble déjà porter ses fruits, plusieurs équipes ayant manifesté leur intérêt pour récupérer le scoreur. Parmi elles, Besiktas fait pour l’instant figure de favori selon Eurohoops, mais deux autres équipes, dont les identités n’ont pas été communiquées, restent également à l’affût.

Malgré un recrutement ambitieux cet été, avec notamment les anciens joueurs NBA Furkan Korkmaz, Wenyen Gabriel ou encore Jaylen Nowell, le club turc connaît un début de saison mitigé pour son retour en Euroleague (deux victoires pour autant de défaites), et cherche un joueur capable de dynamiser son groupe.

Pour cela, les dirigeants semblent prêts à se tourner vers Lonnie Walker, qui a déjà fait ses preuves sur le Vieux Continent. Passé par le Žalgiris Kaunas puis le Maccabi Tel-Aviv, l’arrière connaît bien l’Euroleague.

La saison dernière, il tournait à 15,2 points, 2,5 rebonds et 2,2 passes décisives à 39,4% au tir en moins de 23 minutes, et avait notamment inscrit 29 points face à l’ASVEL sous les couleurs du Maccabi Tel-Aviv.