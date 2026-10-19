Après douze saisons, les Mavericks se séparent de Dwight Powell

C’est la fin d’une époque à Dallas ! Après douze saisons sous le même maillot, Dwight Powell a été coupé par les Mavericks, qui devaient réduire leur effectif à 15 joueurs avant le début de la saison régulière.

Libre cet été, le Canadien avait pourtant obtenu une nouvelle chance en septembre, avec un contrat d’un an à 3.88 millions de dollars, dont seulement un million garanti.

Mais après trois apparitions en présaison, le vétéran de 35 ans n’a pas réussi à convaincre ses dirigeants de le conserver. Avec Dereck Lively II, Daniel Gafford ou encore Moussa Cissé dans la raquette, les places étaient chères.

Arrivé en décembre 2014 dans le cadre du transfert de Rajon Rondo, Dwight Powell aura traversé plusieurs époques à Dallas, de Dirk Nowitzki à Cooper Flagg, en passant par Luka Doncic.

« Il fera toujours partie de la famille des Mavericks »

En 763 matchs avec les Mavericks, il aura compilé 6.5 points et 4.3 rebonds de moyenne, à 60.6% au tir. De quoi figurer au quatrième rang de l’histoire de la franchise dans cette catégorie, mais aussi au cinquième rang des matchs disputés, derrière Dirk Nowitzki (1522), Brad Davis (883), Derek Harper (872) et Rolando Blackman (865).

« Dwight a été un professionnel exemplaire tout au long de ses douze saisons avec les Mavericks et incarne tout ce qu’on attend d’un représentant de notre organisation », a ainsi salué Masai Ujiri, le président des opérations basket de Dallas, dans un communiqué de la franchise.

« C’est un travailleur infatigable, un coéquipier incroyable et son impact dépasse largement les terrains, jusque dans la communauté de Dallas. Il fera toujours partie de la famille des Mavericks. »

Son rôle avait néanmoins diminué ces dernières années, avec seulement 3.3 points et 4.1 rebonds en 14 minutes la saison passée. Extrêmement apprécié pour son professionnalisme et son rôle de mentor, notamment auprès de Cooper Flagg, Dwight Powell avait pourtant encore l’espoir de prolonger son aventure texane. Il lui faudra désormais trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière NBA.

Dwight Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS/DAL 29 8.2 46.3 27.3 75.8 0.6 1.1 1.7 0.3 1.4 0.3 0.4 0.2 3.1 2015-16 DAL 69 14.4 49.3 12.5 73.9 1.2 2.7 4.0 0.6 1.7 0.5 0.6 0.3 5.8 2016-17 DAL 77 17.3 51.5 28.4 75.9 1.2 2.8 4.0 0.6 1.8 0.8 0.4 0.5 6.7 2017-18 DAL 79 21.2 59.3 33.3 71.9 1.7 3.9 5.6 1.2 2.4 0.8 0.7 0.4 8.5 2018-19 DAL 77 21.6 59.7 30.7 77.2 1.8 3.5 5.3 1.5 2.6 0.6 0.9 0.6 10.6 2019-20 DAL 40 26.5 63.8 25.6 66.7 1.9 3.8 5.7 1.5 2.6 0.9 0.9 0.6 9.4 2020-21 DAL 58 16.6 61.9 23.8 78.2 1.4 2.7 4.0 1.1 2.3 0.6 0.7 0.5 5.9 2021-22 DAL 82 21.9 67.1 35.1 78.3 2.1 2.8 4.9 1.2 2.7 0.5 0.8 0.5 8.7 2022-23 DAL 76 19.2 73.2 0.0 66.7 2.0 2.2 4.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 6.7 2023-24 DAL 63 13.3 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 3.4 1.3 1.8 0.4 0.5 0.3 3.3 2024-25 DAL 55 10.0 68.9 40.0 65.1 0.9 1.3 2.1 1.0 1.4 0.3 0.3 0.4 2.1 2025-26 DAL 63 14.4 64.4 28.6 69.6 1.5 2.6 4.1 1.1 2.1 0.5 0.7 0.3 3.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.