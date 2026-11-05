Jeremy Sochan fait confiance aux « Dieux du basket » pour retrouver la NBA

Il est sans surprise le nom le plus connu des Texas Legends, en G-League. Drafté en première position par le club affilié aux Mavs, Jeremy Sochan s’apprête à faire ses premiers pas au sein de la ligue de développement.

Son retour dans le Texas, après ses premières années à San Antonio, marque un nouveau départ pour le joueur de 23 ans, qui n’a pas réussi à convaincre une équipe NBA de le signer au démarrage de cette saison régulière.

Convoité par les Clippers cet été, après avoir failli rejoindre le camp d’entraînement des Knicks, avec lesquels il a été sacré champion en juin, Jeremy Sochan avait finalement choisi de poser ses valises chez les Blazers. Mais son séjour dans l’Oregon a été écourté après quatre matchs de présaison.

« Au vu des deux dernières années, je peux comprendre pourquoi c’est arrivé, et je vois la logique derrière tout ça. C’est marrant parce que quand on regarde les équipes NBA et la composition des effectifs, c’est un mélange de différents profils, et je suis convaincu d’avoir ma place dans un effectif NBA », livre-t-il aujourd’hui à Andscape.

Le début de son propos fait écho à son changement spectaculaire de statut dans le championnat américain, au sein duquel il a démarré comme titulaire avec les Spurs, après avoir été drafté en 2022, en 9e position. L’intéressé estime que la roue a commencé à tourner pour lui au moment où Gregg Popovich, dont il était « très proche », a dû se mettre en retrait pour des raisons de santé.

L’espoir d’être recontacté par les Knicks

Jeremy Sochan est moins rentré dans les plans de son successeur, Mitch Johnson. Au point d’être coupé en février dernier. « Je ne veux pas chercher des problèmes ou quoi que ce soit, mais j’ai appris par l’un de mes coéquipiers qu’ils voulaient me couper, et ça m’a clairement fait un choc. Mais j’ai adopté la mentalité du ‘c’est comme ça’. »

Sensation plus ou moins similaire donc, après son départ des Blazers en amont de la saison. De nouveau disponible, il a espéré que les Knicks, occupés à accrocher leur bannière de champions, lui passeraient un coup de fil.

« Je ne savais pas exactement ce que j’allais faire. Du coup, je me disais que je préférais me tenir prêt à aller là où on aura besoin de moi. Bien sûr que si j’avais pu être présent, ça aurait été vraiment génial d’y être », avoue l’intérieur sur la cérémonie new-yorkaise.

Les Knicks ont été en contact avec son entourage et prévoient de lui rendre hommage lors d’un match à domicile le moment venu. En espérant que ce soit à l’occasion de son retour en NBA…

Car pour l’heure, il s’agit de faire remonter sa cote à l’étage inférieur. Jeremy Sochan dit avoir eu des opportunités de signer avec des clubs basés en Europe et en Australie, mais il a décliné, préférant garder la possibilité de retrouver la Grande Ligue. Pourquoi pas avec les Mavs, dont il connaît bien le nouveau GM Mike Schmitz.

Une chose est sûre, il jouera « toujours à fond, à 100% », car il s’agit de respecter la parole de Coach Pop : « ‘Respecte les dieux du basket.’ C’est sûr que la G-League, ce n’est pas la NBA. Mais ça reste quelque chose que j’aime et que je fais depuis que je suis gamin. Donc, si je trichais, ce ne serait pas correct. Je respecterai toujours les Dieux du basket. Peu importe où je me trouve, je continuerai à jouer dur. »

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAS 56 26.0 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAS 74 29.6 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SAS 54 25.3 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SAS/NYK 44 10.6 49.6 24.4 73.1 0.8 1.6 2.4 0.9 1.4 0.4 0.5 0.2 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.