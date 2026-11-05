Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Memphis reçoit Oklahoma City au FedExForum dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h00 heure française, pour le premier match de poule de la NBA Cup des deux équipes, avec un bilan identique de six victoires et deux défaites.

Notre pronostic nba sur ce Grizzlies – Thunder tient compte d’un Memphis qui reste sur deux défaites après six succès de rang, et d’un OKC privé de Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace mais vainqueur de ses deux derniers matchs face aux Cavaliers.

Forme et perspectives des Grizzlies et du Thunder avant le coup d’envoi

Forme du moment Memphis Grizzlies 6-2 · 6e à l’Ouest · à domicile V V V D D 120,5 Points marqués 109,7 Points encaissés 117,1 Eff. offensive 106,8 Eff. défensive Oklahoma City Thunder 6-2 · 4e à l’Ouest · à l’extérieur V D D V V 110,0 Points marqués 108,7 Points encaissés 111,7 Eff. offensive 110,8 Eff. défensive

Memphis a lancé sa saison par six victoires, dont deux face au Jazz et deux contre les Kings, avant de céder 134-135 après prolongation aux Pelicans puis 103-107 face aux Pacers.

Les Grizzlies ont perdu 19 ballons dans ce match contre Indiana, tandis que leur attaque s’est limitée à 103 points, leur total le plus faible depuis le début de la saison.

Oklahoma City a affiché davantage d’irrégularité, battu de 24 points à Dallas puis de 21 à Houston, avant de s’imposer à deux reprises face à Cleveland : 117-112 à l’extérieur, puis 124-116 à domicile.

Shai Gilgeous-Alexander a porté cette réaction avec 42 points lors du second match contre les Cavaliers, dont 15 lancers francs réussis sur 19 tentés.

Comparatif des équipes Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder 120,5 Points marqués 110,0 Grizzlies +10,5 109,7 Points encaissés 108,7 Thunder -1,0 117,1 Efficacité offensive 111,7 Grizzlies +5,4 106,8 Efficacité défensive 110,8 Grizzlies -4,0 27,5 Passes décisives 21,6 Grizzlies +5,9 40,1 % 3P% 33,3 % Grizzlies +6,8 %

Sur le papier, Memphis affiche le profil le plus séduisant : une attaque plus prolifique, davantage de passes décisives et une réussite à trois points nettement supérieure, tandis qu’Oklahoma City concède légèrement moins de points.

Faisant face aux Pacers, les Grizzlies n’ont toutefois converti que 12 de leurs 44 tentatives derrière l’arc, un indicateur qui laisse penser que ce pourcentage devrait revenir à la baisse au fil de la saison.

L’intersaison a profondément changé Memphis, qui avait terminé la saison précédente avec un bilan de 25 victoires pour 57 défaites et a envoyé Ja Morant aux Trail Blazers en échange de Jerami Grant et Kris Murray.

Les deux formations disputent leur premier match du groupe B de la Conférence Ouest, qui réunit également les Timberwolves, les Clippers et les Pelicans. La rencontre compte aussi pour le bilan de la saison régulière. Memphis avait manqué les matchs à élimination directe de la Cup la saison passée à la différence de points, ce qui donne un enjeu supplémentaire à l’écart final.

Absences et rotations des Grizzlies et du Thunder

Absences Memphis Grizzlies Isaiah Stewart, genou droit Day-to-Day Scotty Pippen Jr., dos Day-to-Day Oklahoma City Thunder Jalen Williams, fracture du péroné gauche, opération à la cheville Absent Chet Holmgren, tendon rotulien Absent Cason Wallace, labrum gauche Absent Jaylin Williams, dos Day-to-Day Nikola Topic, dos Day-to-Day Thomas Sorber, genou Day-to-Day

Oklahoma City doit faire sans Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace après une semaine particulièrement éprouvante pour le Thunder, tandis que Jaylin Williams, Nikola Topic et Thomas Sorber figurent sur la liste des joueurs Day-to-Day.

Face à Cleveland, le Thunder a aligné Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Kenrich Williams, Aday Mara et Isaiah Hartenstein, un cinq probable à moins d’un retour de blessé. Bennett Stirtz a également apporté 16 points depuis le banc lors du second match contre les Cavaliers.

À Memphis, le cinq de départ face à Indiana était composé de Ty Jerome, Cedric Coward, Jaylen Wells, Cameron Boozer et Zach Edey. Cedric Coward a réalisé 23 points et 9 rebonds en 33 minutes.

Isaiah Stewart (genou droit) et Scotty Pippen Jr. (dos) sont Day-to-Day côté Grizzlies, Stewart n’ayant joué moins de 10 minutes contre les Pacers. OKC accueillera Washington samedi, faisant de ce déplacement à Memphis la première soirée d’un back-to-back pour le Thunder.

Grizzlies – Thunder, les duels qui peuvent faire basculer le match

Cameron Boozer face à Aday Mara Cameron Boozer MEM VS Aday Mara OKC 16,5 Pts/match 9,8 Reb/match 6,8 Pts/match 5,5 Reb/match Cameron Boozer supporte un rôle beaucoup plus exigeant dans son effectif, alors qu’Aday Mara intervient de manière plus limitée, avec moins de 20 minutes de jeu par match. Ty Jerome face à Shai Gilgeous-Alexander Ty Jerome MEM VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 27,4 Pts/match 5,3 Passes/match 30,1 Pts/match 4,5 Passes/match Ty Jerome retrouve son ancienne équipe, et le duel de scoreurs dépend de sa capacité à répondre à un adversaire qui vit des lancers francs.

Cameron Boozer, troisième choix de la draft, se retrouve dans la peinture aux côtés d’Aday Mara, sélectionné en douzième position, tandis que Zach Edey apporte du soutien côté Memphis avec 13 rebonds captés face aux Pacers.

Ty Jerome, ancien joueur du Thunder, retrouve son ancienne équipe après avoir inscrit 23 points à 10 sur 20 aux tirs contre Indiana. Memphis comptera sur lui pour tenter de contenir l’impact offensif de Shai Gilgeous-Alexander.

Paris sur les performances individuelles pour Memphis – Oklahoma City

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 27,5 30,1 Saison (8 matchs) 42 Dernier match Avec Jalen Williams absent, la création repose davantage sur lui, et son volume de lancers francs lui assure un plancher élevé. Ty Jerome MEM Points marqués Plus de 24,5 27,4 Saison (7 matchs) 23 Dernier match Il a tenté 20 tirs face à Indiana et sa moyenne de saison dépasse largement ce seuil. Isaiah Hartenstein OKC Rebonds Plus de 9,5 10,1 Saison 12 Dernier match Il a pris 12 rebonds face à Cleveland et tourne autour de 10 prises par match.

Thunder – Grizzlies, trois victoires d’Oklahoma City en saison régulière la saison dernière.

Confrontations directes Memphis Grizzlies VS Oklahoma City Thunder Thunder 117-115 Grizzlies Premier tour, match 4, série 4-0 Thunder 117-116 Grizzlies Memphis Thunder 119-103 Grizzlies Oklahoma City Thunder 114-100 Grizzlies Memphis

Oklahoma City s’est imposé lors des trois confrontations de la saison régulière précédente, dont un 114-100 décroché à Memphis après avoir effacé un retard de 19 points, puis un 119-103 à domicile en décembre.

Lors de la troisième rencontre, remportée 117-116 par le Thunder à Memphis en janvier, OKC a de nouveau comblé un déficit de 21 points, Alex Caruso contrant le dernier tir de Cedric Coward.

Le Thunder avait également balayé Memphis 4-0 au premier tour des play-offs 2025, en ouvrant la série par un retentissant 131-80. Depuis, l’effectif des Grizzlies a toutefois connu de profonds changements.

Notre pronostic NBA Grizzlies – Thunder

Pronostics Vainqueur Victoire du Thunder Shai Gilgeous-Alexander maintient en vie Oklahoma City malgré les absences, et le Thunder a gagné les trois duels de saison régulière de l’an dernier. Total Moins de 229,5 points Le Thunder joue à un rythme plus lent et deux des trois derniers duels de saison régulière sont restés sous ce total. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 27,5 points Son volume de lancers francs lui donne un plancher élevé, et la création repose davantage sur lui sans Jalen Williams. Perf. joueur Isaiah Hartenstein plus de 9,5 rebonds Il tourne autour de 10 rebonds par match et en a pris 12 face à Cleveland. Combiné Ty Jerome plus de 24,5 points + Isaiah Hartenstein plus de 9,5 rebonds Deux joueurs d’équipes différentes qui portent leur équipe dans un secteur de jeu, chacun installé dans le cinq de départ de son équipe.

Pronostic sur le score du match Thunder 116-110 Grizzlies Écart de points 6 · Total de points 226

Le Thunder demeure favori en raison du talent de ses joueurs clés plutôt que de ses statistiques de début de saison. Shai Gilgeous-Alexander a conservé son rendement malgré les absences, alors que Memphis arrive sur deux défaites consécutives.

Les Grizzlies possèdent l’arsenal offensif pour maintenir le suspense à domicile, mais Oklahoma City reste sur sept succès d’affilée dans cette confrontation. Un quatrième succès consécutif en saison régulière apparaît donc comme le scénario le plus probable. Sur le total, deux des trois duels de la saison passée, conclus à 214 et 222 points cumulés, sont restés sous la barre des 229,5.

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