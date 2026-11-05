Les Cavaliers cherchent toujours la bonne cadence

Pour la deuxième fois en deux jours, les Cavaliers ont perdu face au Thunder. Comment qualifier cette nouvelle défaite, cette fois à Oklahoma City ? Kenny Atkinson ne cherche pas ses mots. « Décevante », lâche le coach de Cleveland. Il faut dire que ses troupes ont très mal démarré la rencontre, en concédant largement le premier quart-temps (37-20). Une mauvaise entame qui illustre les difficultés d’une équipe toujours à la recherche de constance.

« On ne peut pas arriver à l’extérieur, surtout face à une très bonne équipe, et perdre cinq ballons dans le premier acte. Ça lance l’équipe adverse », se lamente l’entraîneur. « On doit être meilleur. Après, il faut souligner que les gars ont réagi, ont gardé leur calme. Dans une telle situation, surtout à l’extérieur, on peut très bien s’effondrer. »

En plus d’être pris de vitesse par les transitions et les contre-attaques du Thunder durant ces douze premières minutes, Donovan Mitchell et ses coéquipiers perdent également Jarrett Allen, touché au genou droit. Le pivot quitte ses partenaires et ne reviendra pas. « Je vais bien », a-t-il lancé en quittant la salle, se voulant rassurant.

Des réactions, mais toujours pas de constance

Les Cavaliers étaient donc dans les cordes en première période, avant de réagir en début de seconde période. James Harden est à la manœuvre et, avec un 9-0, Cleveland revient dans la partie.

Un sursaut insuffisant pour renverser la tendance, surtout face à un Shai Gilgeous-Alexander qui monte en température (32 points en seconde période). L’écart final de huit points masque ainsi la domination du Thunder.

« Je suis satisfait de notre manière de répondre. On aurait pu aller dans l’autre sens, prendre des coups et perdre de 40 points. On est revenu donc je prends le positif », assure le technicien. « On est derrière de plus de dix points à l’extérieur, face à une grosse équipe. C’est dur », réagit Harden. « On n’a pas eu l’impact escompté. On s’est battu, mais ce ne fut pas assez. On doit être meilleur au démarrage et conserver le rythme pendant tout le match. »

Cette irrégularité est visible depuis le début de saison dans l’Ohio. Avec une victoire arrachée en prolongation, de deux points, contre Minnesota, mais surtout deux succès face aux modestes Nets et Bucks, difficile de considérer que les Cavaliers ont convaincu. Ils n’ont gagné qu’une rencontre à l’extérieur et affichent pour l’instant un bilan à l’équilibre (4-4), loin des attentes pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles à l’Est.

« On est à huit matches joués et on doit commencer à trouver les solutions prochainement », demande le MVP 2018. « La régularité est la clé. Si on trouve de la constance, ça va nous aider à gagner beaucoup de matches. On a montré des signes de progression, des séquences où on est très bon. On est simplement irrégulier. »