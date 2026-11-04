Ben Simmons n’a toujours pas pardonné à Doc Rivers

Il est probablement le symbole le plus marquant de l’échec du « Process » à Philadelphie. Choisi en première position de la Draft 2016, Ben Simmons avait réalisé un départ canon aux Sixers, au point de rapidement s’imposer comme l’un des meilleurs meneurs de NBA.

Très grand du haut de ses 2m10, excellent défenseur et capable de prendre le rebond pour mener des contre-attaques dévastatrices, il semblait tout avoir pour s’épanouir aux côtés de Joel Embiid. Mais ses limites au scoring et son manque de confiance ont trop souvent freiné Philadelphie.

En particulier lors des playoffs 2021, lorsque la franchise se fait éliminer au deuxième tour par Atlanta. L’Australien est notamment pointé du doigt pour une action du Game 7, où il préfère transmettre le ballon à Matisse Thybulle plutôt que de monter au cercle, alors qu’il était seul. Une séquence devenue le symbole de son effondrement.

Après le match, son entraîneur Doc Rivers déclare qu’il « ne sait pas » si son meneur est capable de mener une équipe au titre. Cette rencontre sera d’ailleurs la dernière de Ben Simmons sous le maillot des Sixers, puisqu’il manque l’intégralité de la saison suivante, avant d’être finalement échangé aux Nets.

« Je me suis dit : quel connard ! »

Cinq ans plus tard, la pilule n’est toujours pas passée pour Ben Simmons, qui estime avoir été lâché par son entraîneur au pire moment. Et l’Australien ne mâche pas ses mots lorsqu’il revient sur cet épisode.

« Comment je me suis senti ? Je me suis dit : ‘Quel connard !’ », a-t-il déclaré dans Being Ben, un documentaire produit par ESPN. « Quand tu entretiens une relation avec quelqu’un et que cette personne te soutient, je pense qu’il y a certaines façons de gérer les choses. Mais il faut aussi voir les choses de son point de vue : il a un boulot à préserver. Vous savez, il gagne sa vie comme ça. Il n’a pas envie de perdre son poste. Alors, quand les choses se compliquent, les gens commencent à paniquer. Certains n’hésitent pas à jeter les autres sous le bus pour sauver leur peau. Et c’est tout simplement ce qui s’est passé. »

Pour Ben Simmons, les critiques publiques de Doc Rivers étaient donc avant tout une manière pour son entraîneur de se protéger. De son côté, le technicien reconnaît avoir raté sa conférence de presse, tout en assurant que le fond de son propos avait été mal interprété.

Une rupture qui continue de marquer le triple All-Star, dont la carrière a plongé depuis son départ de Philadelphie. Alors qu’il devait faire son retour en NBA avec les Kings, après une présaison encourageante, Ben Simmons a été victime d’une rupture du tendon d’Achille à quelques jours du début de la saison.

Un nouveau coup dur pour l’Australien, qui refuse pourtant de tirer un trait sur sa carrière. À 30 ans, il assure toujours vouloir revenir sur les parquets NBA. Même si les désillusions continuent de s’accumuler…