Giannis Antetokounmpo : « On a beaucoup de choses à régler »

Avec seulement deux victoires en sept rencontres, les débuts de Giannis Antetokounmpo à Miami sont loin de répondre aux attentes. Le Heat vient notamment d’encaisser 138 points face aux Lakers, au début d’un périple de cinq rencontres à l’Ouest…

Individuellement, le Grec tient pourtant son rang avec 28.4 points, 12.3 rebonds et 5.7 passes décisives de moyenne. Mais ses performances ne suffisent pas encore à compenser totues les difficultés défensives et le manque d’automatismes d’un effectif profondément remanié.

« Je suis un joueur de basket et je suis venu ici pour être compétitif », rappelle-t-il. « Est-ce que je pense que nous avons les éléments nécessaires ? Oui. Est-ce que nous avons beaucoup de choses à régler ? Énormément. »

Giannis Antetokkounmpo garde néanmoins confiance dans le potentiel de sa nouvelle équipe. « Je sais ce que représente la culture du Miami Heat. Je connais les joueurs présents dans ce vestiaire et je sais ce que je peux apporter. Lorsque nous aurons trouvé la bonne direction, nous pourrons faire du bruit. »

Un collectif encore à construire

Pour récupérer le « Greek Freak », Miami a dû largement remanié son groupe en lâchant notamment Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. et Kasparas Jakucionis, ainsi que d’un important capital de Draft. Erik Spoelstra doit désormais trouver les bons équilibres autour de sa superstar.

Outre Giannis, Klay Thompson, Bobby Portis Jr. et Tim Hardaway Jr. ont rejoint la rotation durant l’intersaison. Autant de changements qui compliquent forcément la mise en place d’un collectif, comme le souligne Portis.

« Ce n’est pas NBA 2K, où il suffit de réunir des joueurs pour que tout fonctionne immédiatement », explique l’ancien intérieur des Bucks. « Il faut traverser les hauts et les bas d’une saison. Nous avons six ou sept nouveaux joueurs, donc nous essayons tous de comprendre comment jouer ensemble. »

Le vétéran reste convaincu que le Heat finira par atteindre son meilleur niveau, notamment en défense. « Toutes les équipes qui ont une véritable chance de gagner atteignent leur pic au bon moment. Nous avons commencé lentement, mais nous progresserons au fil de la saison. C’est un processus quotidien. »

Erik Spoelstra refuse l’excuse des automatismes

Pour sa part, Erik Spoelstra refuse toutefois que le renouvellement de l’effectif serve d’alibi. « Nous ne voulons pas utiliser cela comme une excuse », tranche l’entraîneur. « La ligue ne nous attend pas et nous ne voulons pas attendre non plus. La concurrence est très forte. »

Le revers face aux Lakers a notamment exposé les limites actuelles du duo intérieur formé par Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Los Angeles a ainsi construit un mur devant la raquette pour les inciter à shooter. Les deux joueurs ont ainsi terminé à seulement 1/9 sur leurs tentatives prises en dehors de la peinture…

« Il faut défendre Giannis et Bam avec trois, quatre ou cinq joueurs », détaillait Austin Reaves. « Giannis va traverser le premier rideau et peut-être même le deuxième. Il faut donc lui montrer un mur, être aussi physique que possible et espérer qu’ils se contentent de tirs extérieurs. »

Tout le défi du Heat sera donc de trouver suffisamment d’espaces autour de ses deux intérieurs, sans toutefois sacrifier une défense déjà à la peine. Un chantier qui ne fait que commencer pour Erik Spoelstra.