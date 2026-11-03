Le Heat cherche désespérément sa défense

Après deux victoires consécutives, le Heat prenait la direction de la côte Ouest pour entamer un « road-trip » de cinq matchs, avec un premier affrontement face aux Lakers de Luka Doncic. D’un côté, un Slovène dans la forme de sa vie. De l’autre, une équipe floridienne qui peine à trouver ses marques en défense. Le résultat a été sans appel : une défaite de 21 points, avec 42 points pour Luka Doncic et 138 encaissés par Miami !

« On ne se donne pas assez », déplore Giannis Antetokounmpo. « Nous devons jouer plus dur et avoir un peu de fierté et surtout de la fierté individuelle. Il faut qu’on se responsabilise et qu’on se fasse confiance. Actuellement, on ne se fait pas confiance et nous ne faisons pas les efforts supplémentaires. »

Depuis le début de la saison, le Heat peine en défense. Sur leurs sept premiers matchs, les hommes d’Erik Spoelstra n’ont jamais encaissé moins de 110 points.

Ce n’est donc pas une surprise de voir Miami posséder la quatrième pire défense de NBA, avec 119,8 points encaissés pour 100 possessions. Seuls les Suns, les Bulls et les Kings affichent une défense plus poreuse.

Un constat d’autant plus préoccupant que le Heat dispose, avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, de deux références défensives à leur poste. Mais leur présence ne suffit pas à masquer les difficultés collectives, notamment lorsque les adversaires parviennent à faire circuler le ballon et à multiplier les décalages.

« Nous devons trouver des solutions parce que personne ne va venir sauver ce navire », reconnaît Bam Adebayo. « Quand nous en aurons marre de nous brûler les doigts, nous allons nous en sortir. Nous avons déjà montré sur certaines séquences que nous pouvions bien défendre. »

En souffrance à l’extérieur comme à l’intérieur

Ces séquences ont été trop rares face aux Lakers et, encore une fois, Miami a coulé sous les tirs à 3-points adverses.

Luka Doncic a inscrit six paniers primés, Austin Reaves a signé un 4/5 derrière l’arc tandis que Ziaire Williams a ajouté un 3/6 en sortie de banc. Autant de réussites qui illustrent les difficultés du Heat à contenir les arrières adverses et à protéger sa ligne à 3-points.

Mais Miami a également souffert à l’intérieur. Malgré une raquette composée donc de Bam Adebayo et de Giannis Antetokounmpo, les Floridiens n’ont pas réussi à museler Walker Kessler. L’ancien intérieur du Jazz a terminé avec 15 points et 15 rebonds. Pire encore, les Lakers ont largement dominé la bataille dans la peinture, avec 60 points inscrits contre seulement 38 pour le Heat…

« Je dois accomplir un meilleur travail pour permettre à ce groupe d’atteindre son potentiel défensif », admet Erik Spoelstra. « Nous sommes tous responsables de cette situation. Nous devons trouver des solutions. »

Pour se relancer, le Heat défiera les Clippers ce mercredi, une équipe en difficulté offensivement. Une bonne occasion de retrouver un peu de sérénité défensive. Mais au-delà du prochain adversaire, Miami doit surtout retrouver les automatismes et l’engagement collectif qui lui font défaut depuis le début de saison.