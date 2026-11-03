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Pourquoi n’y a-t-il aucun match NBA ce soir ?

Publié le 3/11/2026 à 19:46 Twitter Facebook

NBA – Aucune rencontre n’est programmée dans la nuit de mardi à mercredi. Comme en 2022, la ligue fait volontairement relâche pour encourager les Américains à voter aux élections de mi-mandat.

Paul GeorgeAprès une soirée à 15 rencontres, avec les 30 franchises sur les parquets, la NBA marque une pause ce mardi 3 novembre. Pas le moindre match au programme, et ce n’est évidemment pas un hasard.

La raison ? Les élections américaines de mi-mandat, qui permettent notamment de renouveler l’ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.

« Aucun match n’a été programmé le jour des élections afin d’encourager les fans et l’ensemble de la communauté NBA à aller voter et à participer au processus démocratique », expliquait la ligue en publiant son calendrier.

Ce n’est pas une première puisque la NBA avait inauguré cette initiative en 2022, en partenariat avec le syndicat des joueurs (NBPA). Elle avait également renouvelé l’expérience en 2023 et 2024.

Une petite pause entre deux nuit chargées

Cette année, les joueurs portaient lundi des tee-shirts « VOTE » pendant l’échauffement, dans le cadre de la campagne « Get In The Game. VOTE ».

« Nos joueurs comprennent que leur influence dépasse largement le terrain », souligne Erika Swilley, directrice exécutive de la fondation du syndicat des joueurs.

Steve Kerr a lui aussi profité de l’occasion pour faire passer un message.

« J’espère que tout le monde ira voter. J’ai voté aujourd’hui, en déposant mon bulletin près de chez moi », a expliqué l’entraîneur des Warriors, avant d’affronter Phoenix. « On a parfois tendance à négliger les élections de mi-mandat pour ne voter qu’aux présidentielles. Mais il y a beaucoup de sujets importants ici, en Californie. J’espère que tout le monde votera. C’est ça, la démocratie. »

Une (rare) soirée sans NBA, donc, avant une reprise en fanfare dès mercredi aux États-Unis, avec 14 rencontres au programme, dont un duel entre les Mavericks et les Spurs de Victor Wembanyama.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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