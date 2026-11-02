Programme du soir | Soirée XXL en NBA : les 30 franchises sur les parquets

Grosse soirée en NBA, puisque les 30 franchises sont sur les parquets ! Dès 01h00, sur beIN Sports 1, les Cavaliers accueillent le Thunder. À 01h30, les Sixers tenteront de poursuivre leur excellent début de saison face aux Bulls, tandis que les Knicks retrouveront les Nets de Nolan Traoré dans un derby new-yorkais.

À 02h00, les Grizzlies, toujours invaincus après six rencontres, tenteront de prolonger leur série face aux Pelicans. Au même moment, les Mavericks de Cooper Flagg et Kyrie Irving recevront de leur côté des Kings toujours à la recherche de leur première victoire.

À 02h30, Victor Wembanyama et les Spurs accueilleront le Jazz, alors que les Celtics de Jayson Tatum se déplaceront à Houston pour défier les Rockets de Kevin Durant.

Enfin, à 04h00, trois rencontres clôtureront la soirée, avec notamment les Warriors face aux Suns et les Lakers de Luka Doncic contre le Heat.

Programme complet

01h00 | Cavaliers – Thunder (beIN Sports 1)

01h30 | Hornets – Pistons

01h30 | Pacers – Hawks

01h30 | Knicks – Nets

01h30 | Magic – Wizards

01h30 | Sixers – Bulls

02h00 | Mavericks – Kings

02h00 | Grizzlies – Pelicans

02h00 | Wolves – Bucks

02h30 | Rockets – Celtics

02h30 | Spurs – Jazz

03h00 | Nuggets – Blazers

04h00 | Warriors – Suns

04h00 | Clippers – Raptors

04h00 | Lakers – Heat