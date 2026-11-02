Programme du soir | Soirée XXL en NBA : les 30 franchises sur les parquets

Grosse soirée en NBA, puisque les 30 franchises sont sur les parquets ! Dès 01h00, sur beIN Sports 1, les Cavaliers accueillent le Thunder. À 01h30, les Sixers tenteront de poursuivre leur excellent début de saison face aux Bulls, tandis que les Knicks retrouveront les Nets de Nolan Traoré dans un derby new-yorkais.
À 02h00, les Grizzlies, toujours invaincus après six rencontres, tenteront de prolonger leur série face aux Pelicans. Au même moment, les Mavericks de Cooper Flagg et Kyrie Irving recevront de leur côté des Kings toujours à la recherche de leur première victoire.
À 02h30, Victor Wembanyama et les Spurs accueilleront le Jazz, alors que les Celtics de Jayson Tatum se déplaceront à Houston pour défier les Rockets de Kevin Durant.
Enfin, à 04h00, trois rencontres clôtureront la soirée, avec notamment les Warriors face aux Suns et les Lakers de Luka Doncic contre le Heat.
Programme complet
01h00 | Cavaliers – Thunder (beIN Sports 1)
01h30 | Hornets – Pistons
01h30 | Pacers – Hawks
01h30 | Knicks – Nets
01h30 | Magic – Wizards
01h30 | Sixers – Bulls
02h00 | Mavericks – Kings
02h00 | Grizzlies – Pelicans
02h00 | Wolves – Bucks
02h30 | Rockets – Celtics
02h30 | Spurs – Jazz
03h00 | Nuggets – Blazers
04h00 | Warriors – Suns
04h00 | Clippers – Raptors
04h00 | Lakers – Heat