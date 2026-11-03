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Le Thunder recrute Dalen Terry pour faire face à l’hécatombe

Publié le 3/11/2026 à 16:02 Twitter Facebook

NBA – Privé de plusieurs titulaires sur blessure, Oklahoma City a trouvé un renfort sur les ailes avec Dalen Terry, qui s’est engagé pour deux saisons.

Jalen TerryLe Thunder continue de chercher des solutions pour faire face à son impressionnante série de blessures. Selon ESPN, Oklahoma City a ainsi trouvé un accord avec Dalen Terry pour un contrat de deux ans.

L’ancien des Bulls et des Sixers arrive de Santa Cruz, l’équipe de G-League affiliée aux Warriors. Il avait rejoint Golden State cet été avec un contrat « Exhibit 10 », avant d’être coupé à l’issue du camp d’entraînement.

À 24 ans, l’arrière/ailier de 2m01 va donc tenter de relancer sa carrière au sein d’une formation durement touché. Drafté en 18e position par Chicago en 2022, Dalen Terry n’a jamais véritablement réussi à s’imposer en NBA, malgré ses qualités athlétiques et défensives. Son manque d’adresse extérieure a notamment freiné sa progression.

Une terrible série de blessures

Son recrutement intervient surtout dans un contexte exceptionnel. Le 25 octobre, Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace se sont en effet tous blessés au cours du même match !

Un véritable casse-tête pour Mark Daigneault, puisque Jalen Williams (fracture du péroné et luxation de la cheville gauche) et Cason Wallace (déchirure du labrum de l’épaule gauche) pourraient manquer une grande partie de la saison, voire son intégralité. Quant à Chet Holmgren, il sera absent entre huit et dix semaines en raison d’une petite déchirure du tendon rotulien.

Dans un premier temps, le Thunder avait envisagé de recruter Ochai Agbaji, récemment coupé par les Knicks. Mais l’indisponibilité de Chet Holmgren avait poussé les dirigeants à revoir leurs plans, et à renoncer à cette signature.

Finalement, c’est donc Dalen Terry qui récupère cette place dans l’effectif. Avec son profil polyvalent, il pourrait apporter de l’énergie, de la taille et de la défense sur les postes extérieurs.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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