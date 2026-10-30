Une nouvelle chance pour Ochai Agbaji au Thunder

Le Thunder commence à réagir face à la cascade de blessures qui frappe son effectif. Selon HoopsHype, Oklahoma City prévoit ainsi de recruter Ochai Agbaji, libre depuis qu’il a été libéré par les Knicks à la mi-octobre.

Ce renfort intervient alors que les blessures de Jalen Williams (fracture du péroné et luxation de la cheville gauche) et de Cason Wallace (déchirure du labrum de l’épaule gauche) ont considérablement fragilisé les rotations de Mark Daigneault. Deux titulaires qui pourraient manquer le reste de la saison !

À 26 ans, Ochai Agbaji représente donc une solution supplémentaire sur les postes extérieurs pour le Thunder.

Une occasion de se relancer

Choisi en 14e position de la Draft 2022, l’ancien champion NCAA avec Kansas a déjà connu plusieurs franchises en NBA. Après ses débuts au Jazz, il avait rejoint les Raptors, avant de terminer la saison dernière chez les Nets.

C’est d’ailleurs à Toronto qu’il avait réalisé son meilleur exercice, en 2024/25, avec 10,4 points de moyenne et 40% de réussite à 3-points. Une saison encourageante qui avait été sans lendemain.

Non conservé par Brooklyn cet été, l’arrière/ailier avait ensuite tenté sa chance chez les Knicks, avec un contrat non garanti pour le « training camp ». Mais New York avait finalement décidé de le couper avant le début de la saison régulière. Reste désormais à connaître les modalités de son contrat avec le Thunder…

Ochai Agbaji Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 59 20.5 42.7 35.5 81.2 0.7 1.3 2.1 1.1 1.7 0.3 0.7 0.3 7.9 2023-24 UTH/TOR 78 21.0 41.1 29.4 66.1 0.9 1.8 2.8 1.1 1.5 0.6 0.8 0.6 5.8 2024-25 TOR 64 27.2 49.8 39.9 70.8 1.0 2.8 3.8 1.5 2.0 0.9 0.8 0.5 10.4 2025-26 TOR/BRO 62 15.7 43.6 26.6 83.7 0.7 1.5 2.3 0.8 1.5 0.4 0.5 0.3 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.