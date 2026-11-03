Le New York Liberty se sépare déjà de Chris DeMarco

Un an, et puis s’en va ! Arrivé en novembre 2025 pour succéder à Sandy Brondello, Chris DeMarco ne sera pas reconduit sur le banc du Liberty, alors que la franchise new-yorkaise sort d’une saison particulièrement contrastée.

Ancien assistant de Steve Kerr aux Warriors, où il avait passé 14 saisons et remporté quatre titres NBA, Chris DeMarco avait hérité d’une mission délicate : relancer une équipe sacrée championne en 2024, mais éliminée dès le premier tour des playoffs en 2025.

Avec un bilan de 26 victoires pour 18 défaites, le Liberty n’a pourtant pas retrouvé la régularité espérée. Malgré une huitième place en saison régulière, Breanna Stewart et ses coéquipières avaient créé la surprise en éliminant Minnesota au premier tour des playoffs, avant de subir un « sweep » face au Dream d’Atlanta en demi-finales.

Un troisième coach en trois ans

La saison avait pourtant été marquée par un succès en Commissioner’s Cup, mais aussi par de nombreuses blessures, notamment celles de Satou Sabally, Sabrina Ionescu et Leonie Fiebich. Sans oublier quelques décisions contestées de Chris DeMarco, particulièrement lors de la demi-finale face à Atlanta.

Lors du Game 2, son staff avait ainsi laissé passer une occasion de demander un temps-mort dans les dernières secondes, une erreur qui avait alimenté les critiques. Et après l’élimination, Breanna Stewart, Jonquel Jones et Sabrina Ionescu n’avaient d’ailleurs pas apporté de soutien explicite à leur entraîneur…

Pour les dirigeants new-yorkais, c’est donc un nouveau pari qui tourne court. En septembre 2025, ils avaient déjà surpris en refusant de prolonger Sandy Brondello, pourtant première entraîneuse à avoir conduit le Liberty au titre WNBA, et désormais à la tête du Tempo de Toronto. Le GM Jonathan Kolb va désormais devoir trouver un troisième entraîneur en trois saisons, avec toujours le même objectif : ramener New York au sommet de la WNBA.