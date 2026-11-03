Une Caitlin 1 taillée dans la pierre

La saison WNBA est terminée depuis ce week-end avec le sacre des Valkyries de Golden State sur le Dream d’Atlanta, mais Nike continue d’alimenter le marché de nouveaux coloris pour les modèles de ses joueuses « signature ». Après la Sabrina 4 de Sabrina Ionescu et la A’Two d’A’ja Wilson, c’est au tour de Caitlin Clark de voir sa Caitlin 1 étoffer sa collection.

Le nouveau coloris « Cave Stone » s’habille en gris sur son empeigne « Nike Opticast », avec des finitions en noir, sur le « Swoosh » latéral, et en gris foncé, tandis que le logo « CC » de la joueuse ressort en blanc sur la languette.

La semelle intermédiaire est équipée d’une mousse Cushlon couplée à une unité Air Zoom Turbo sous l’avant du pied. Parmi les détails, on retrouve le numéro 22 de la joueuse ou son logo « CC » qui figure aussi au niveau de la semelle. Trois phrases figurent également sous la semelle extérieure grise : « Shoot More Threes », « From Anywhere » et « It was never a long shot ».

La Nike Caitlin 1 « Cave Stone » est à retrouver sur le marché français au prix de 139.99 euros.

(Via SneakerNews)