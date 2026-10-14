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La Caitlin 1 passe la troisième

Publié le 14/10/2026 à 12:28 Twitter Facebook

Sneakers – Après les coloris « Caitlin Blue » et « Warning Code », la première chaussure signature de la meneuse du Fever bénéficie d’un nouveau coloris « Midnight Fever ».

Même si Caitlin Clark n’est plus sur les parquets de la WNBA après la sortie au premier tour d’Indiana face à Las Vegas, la Caitlin 1 arrive pied au plancher sur le marché en ce mois d’octobre.

Après avoir débuté par les « Caitlin Blue » en bleu et « Warning Code » en jaune, la première chaussure signature de Caitlin Clark va bientôt bénéficier d’un nouveau coloris. Baptisé « Midnight Fever », il se compose d’une tige offrant un dégradé rouge-rose. Le « Swoosh » latéral apparaît en noir, le logo « CC » sur la languette ressort en bleu.

La semelle intermédiaire est équipée d’une mousse Cushlon couplée à une unité Zoom Turbo sous l’avant du pied. Parmi les détails, on retrouve le numéro 22 de la joueuse, son logo « CC » présent sur la languette et a niveau de la semelle. Trois phrases figurent également sous la semelle extérieure translucide d’un dégradé allant du bleu au rose : « Shoot More Threes », « From Anywhere » et « It was never a long shot ».

Le troisième coloris « Midnight Fever » est désormais disponible sur Basker4Ballers au prix de 140 euros, pour l’instant en précommande.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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