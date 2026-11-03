Isaiah Collier et Tidjane Salaün privés de leur quatrième année de contrat

Surprise dans l’Utah, où l’on apprend par HoopsHype que l’avenir d’Isaiah Collier s’y inscrit désormais en pointillé. En effet, le Jazz a choisi de ne pas activer sa « team option » pour 2027/28, d’un montant de 5 millions de dollars, ce qui signifie que le meneur sera free agent non protégé à l’été prochain.

Une décision forte, et plutôt étonnante, quand on sait que le meneur de jeu s’était imposé dans l’effectif lors de ses deux premières années dans la ligue : près de 10 points, 7 passes, 3 rebonds et 1 interception de moyenne (à 46 % au tir, dont 26 % à 3-points) sur quasiment 26 minutes.

Cette saison, Isaiah Collier continuait d’ailleurs de faire partie de la rotation de Will Hardy, avec près de 7,4 points, 5,1 passes et 3,7 rebonds de moyenne en 18 minutes. Drafté en fin de premier tour en 2024, avec le 29e choix, l’ancien talent de USC semble néanmoins payer ses difficultés au tir, avec à peine 40 % de réussite depuis la reprise.

Surtout, il n’a toujours pas inscrit le moindre panier à 3-points cette saison, en huit tentatives. Une faiblesse qui permet aux défenses adverses de lui laisser de l’espace et complique le jeu du Jazz lorsqu’il est sur le parquet.

Tidjane Salaün également sacrifié à Charlotte

Mais Isaiah Collier n’est pas le seul joueur de la Draft 2024 concerné. Selon le Charlotte Observer, les Hornets ont également décidé de ne pas activer l’option de Tidjane Salaün, de 10,4 millions de dollars, pour 2027/28.

Une décision d’autant plus marquante que le Français avait été sélectionné en 6e position de cette Draft ! Mais après deux premières saisons compliquées, l’ancien Choletais peine toujours à se faire une place dans la rotation de Charlotte, avec un temps de jeu limité à une quinzaine de minutes par rencontre.

Comme Isaiah Collier, Tidjane Salaün pourra donc devenir free agent non protégé à l’été 2027, même si leurs franchises respectives conservent la possibilité de leur proposer un nouveau contrat. Ou de les transférer…

En revanche, HoopsHype rapporte que le Jazz a bien activé l’option à 10 millions de dollars d’Ace Bailey pour 2027/28. Drafté un an plus tard qu’Isaiah Collier, avec le 5e choix, il s’agira alors de sa troisième année en NBA.