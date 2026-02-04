Un Collier en or

Douzième passeur de la NBA avant la rencontre de cette nuit, Isaiah Collier va faire un joli bond en avant puisqu’il a explosé son record en carrière avec 22 passes face aux Pacers.

L’ancien arrière de USC a profité des mouvements au sein de sa franchise pour jouer les 48 minutes dans la victoire à Indiana, et il s’offre le record de passes de la saison, et le plus gros total d’un joueur du Jazz depuis John Stockton en… 1992 ! À 21 ans, il est aussi le plus jeune joueur à atteindre ce total.

« Nous sommes arrivés avec le bon état d’esprit, en essayant de rester concentrés et pleinement investis dans le match. Nous étions diminués, mais nous avons fait le boulot. J’ai le sentiment que cette victoire était nécessaire pour l’équipe. » a-t-il expliqué en bord de terrain. « Et à titre personnel aussi… Tout le monde a simplement fait circuler le ballon et rentré ses tirs. C’est plaisant de jouer comme ça. On a fait le boulot, et c’est exactement ce dont on avait besoin. »

C’est Will Hardy qui sera le plus bavard pour commenter cette perf’ d’un autre temps, très fier que ses sept joueurs aient tenu le choc dans cette rencontre si particulière avec des joueurs malades, des éléments transférés, et d’autres pas encore arrivés.

« C’est un vrai témoignage de son travail et de celui de ses coéquipiers» , estime le coach du Jazz. « Isaiah a pris énormément de bonnes décisions pour nous ce soir. Son jeu en transition a toujours été d’un très haut niveau, mais en attaque placée, il a bien attaqué pour ressortir le ballon, trouvé Flip et Lauri dans les petits espaces… et il a aussi très bien su identifier ceux qui étaient en rythme. Dans l’ensemble, il a montré beaucoup de sang-froid et de maturité dans son rôle de meneur. »

Après une faute idiote en première mi-temps, Will Hardy a prévenu son joueur qu’il avait l’intention de le faire jouer 48 minutes ! « Je l’ai prévenu en première mi-temps que c’était mon plan. Je lui ai dit : ‘Si tu continues comme ça, on va gâcher cette partie du plan.’ Ce soir, on a fait le nécessaire pour aller jusqu’au bout du match. »

Isaiah Collier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTA 71 25:54 42.2 24.9 68.2 0.5 2.9 3.3 6.3 2.1 0.9 2.9 0.2 8.7 2025-26 UTA 42 23:49 51.2 30.6 68.3 0.4 2.1 2.5 6.7 2.2 0.8 2.4 0.3 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.