Daniel Gafford au service du duo Cooper Flagg – Kyrie Irving

« C’est comme regarder encore et encore son film préféré. On ne s’en lasse jamais. » Ce n’est pas un fan des Mavs qui parle, mais Daniel Gafford, qui adore voir Cooper Flagg et Kyrie Irving à l’œuvre dans les moments décisifs. Comme cela a été le cas face aux Rockets en fin de semaine dernière.

Le duo a en effet cumulé 68 points, dont 27 dans le dernier quart-temps. « Que je sois sur le terrain avec eux lorsqu’ils s’enflamment ou sur le banc pour les encourager, c’est galvanisant. L’énergie est contagieuse », poursuit le pivot, qui joue lui-même un rôle clé dans ce processus : libérer ses deux coéquipiers.

Il le fait chaque soir en posant des écrans de qualité et « physiques » : « J’en suis très fier, car cela permet aux joueurs d’attaquer le cercle et à nos principaux porteurs de balle de se retrouver en terrain ouvert, alors qu’ils ont généralement les défenseurs les plus coriaces sur le dos. Ma priorité, c’est évidemment de leur créer de l’espace ».

Le pivot ajoute : « La plupart du temps, mon rôle est de poser des écrans. J’essaye donc d’être aussi performant que possible dans ce domaine. » Et il l’est, seuls deux joueurs comptant plus de « screen assists » (écrans qui mènent à un panier) que lui (22) depuis le début de la saison : Domantas Sabonis (38) et Rudy Gobert (25).

Des écrans qui peuvent aussi lui profiter

Mais il arrive aussi que ces écrans lui soient profitables, à l’instar de la première possession des Mavs face à Houston, sur laquelle Kyrie Irving l’a servi après son écran pour un dunk à deux mains. Un « pick-and-roll » parfaitement exécuté par le meneur de jeu, ciblé par deux défenseurs adverses.

Daniel Gafford a d’ailleurs profité de plusieurs séquences du genre pour s’offrir sa meilleure soirée de la saison. Discret jusqu’ici, il a ainsi signé 18 points (6/7 aux tirs), 7 rebonds et 2 contres en 29 minutes. « En attaque, je prends ce que le jeu me donne. Je reste sûr de moi dans les tirs que je prends et, si je commets une erreur au cours d’une possession, je ne la laisse pas m’atteindre », décrit-il.

Lorsqu’il s’agit de finir au cercle, les erreurs de sa part sont peu nombreuses. Depuis le début de sa carrière, celui qui s’était rapproché du record de Wilt Chamberlain pour le plus grand nombre de paniers inscrits d’affilée affiche ainsi… 70 % de réussite au tir !

Mais sa priorité reste tout de même de se mettre au service des stars. « Je travaille ici avec Kai, avec Coop et, plus largement, avec tous ceux qui sont sur le terrain avec moi en attaque. J’essaie d’avoir un impact sur nos systèmes offensifs pour nous permettre de marquer. Que ce soit moi ou mes coéquipiers qui inscrivions le panier, cela nous sera utile tout au long de la saison », conclut l’ancien partenaire de jeu de Luka Doncic.

Daniel Gafford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 43 14.2 70.1 0.0 53.3 1.2 1.3 2.5 0.5 2.3 0.3 0.7 1.3 5.1 2020-21 CHI/WAS 54 14.7 68.4 0.0 66.7 1.7 2.5 4.3 0.5 1.8 0.5 0.8 1.4 7.0 2021-22 WAS 72 20.1 69.3 0.0 69.9 2.2 3.5 5.7 0.9 2.4 0.4 0.9 1.4 9.4 2022-23 WAS 78 20.6 73.2 0.0 67.9 2.1 3.5 5.6 1.1 2.4 0.4 1.1 1.3 9.0 2023-24 WAS/DAL 74 24.5 72.5 0.0 67.4 2.6 5.0 7.6 1.6 3.1 0.9 1.0 2.1 11.0 2024-25 DAL 57 21.5 70.2 0.0 68.9 2.7 4.1 6.8 1.4 2.7 0.4 1.2 1.8 12.3 2025-26 DAL 55 21.7 65.5 0.0 68.3 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.8 1.1 1.3 9.5 2026-27 DAL 6 23.4 70.0 100.0 61.5 3.0 4.0 7.0 2.5 3.3 0.8 1.7 2.0 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.