Un maillot Kobe Bryant au lycée vendu 2,2 millions de dollars

Avant le numéro 8, le numéro 24 et les cinq titres remportés avec les Lakers, il y avait le numéro 33 de Lower Merion. L’un des maillots portés par Kobe Bryant au lycée a d’ailleurs été adjugé 2,176 millions de dollars par Sotheby’s, soit environ 1,9 million d’euros !

Cette tunique bordeaux, portée durant la saison 1994/95, est ainsi devenue le maillot de lycéen le plus cher jamais vendu aux enchères. Elle efface le précédent record détenu par celui de LeBron James, immortalisé en couverture de Sports Illustrated en 2002 avec la mention « The Chosen One », et vendu 1,3 million de dollars en 2024.

Le maillot de Kobe Bryant a suscité 26 enchères de la part de sept acheteurs potentiels. Il avait été estimé entre un et deux millions de dollars par Sotheby’s. Cette même pièce avait déjà été vendue en 2013 pour « seulement » 51 400 dollars. Sa valeur a donc été multipliée par plus de 42 en treize ans !

Cette pièce appartenait initialement à Pamela Bryant, la mère de Kobe, avant d’être acquise par un collectionneur privé. Elle a été authentifiée grâce à des clichés pris en mars 1995, lors d’une rencontre face à Hazleton Area.

Le seul maillot de Kobe sans la mention « Lakers »

« Ce maillot de Lower Merion représente le début de l’histoire de Kobe », explique Brahm Wachter, responsable des objets de collection modernes chez Sotheby’s. « Avant les bagues, les records et la Mamba Mentality, lorsqu’il n’était encore qu’un enfant dans un gymnase, travaillant plus dur que tous les autres. Il symbolise le fait que toute grandeur possède un commencement, et ce maillot était là pour le voir. »

Kobe Bryant avait adopté le numéro 33 en hommage à son père, Joe « Jellybean » Bryant, qui le portait lui aussi au lycée. La saison suivante, il avait conduit Lower Merion au titre de champion de Pennsylvanie, le premier remporté par l’établissement depuis plus de cinquante ans.

Cette tunique de Lower Merion possède une particularité : il s’agit du seul maillot de basket porté par Kobe Bryant qui ne comporte ni le mot « Lakers », ni la mention « Los Angeles ».

Sa vente confirme surtout l’engouement intact autour des objets liés au « Black Mamba ». En 2025, le maillot porté par Kobe Bryant lors de ses débuts avec les Lakers avait notamment été vendu sept millions de dollars.