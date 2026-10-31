San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les San Antonio Spurs reçoivent les Minnesota Timberwolves au Frost Bank Center, dimanche 1er novembre 2026 à 1h00, heure française, soit dans la nuit de samedi à dimanche.

Ce pronostic NBA San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves s’ouvre sur une revanche de la demi-finale de conférence, remportée 4-2 par les Spurs en mai.

Minnesota a été profondément remanié depuis. Julius Randle et Naz Reid sont partis dans l’échange qui a permis l’arrivée de LaMelo Ball, tandis que Jonathan Kuminga a signé en free agent.

Forme des Spurs et des Timberwolves avant la revanche de mai

Forme du moment San Antonio Spurs 3-2 · 8e de l’Ouest · à domicile L L V V V 116,6 Pts/match 110,0 Pts encaissés 114,1 Éval. offensive 108,1 Éval. défensive Minnesota Timberwolves 4-2 · 7e de l’Ouest · à l’extérieur V V L L V 121,5 Pts/match 106,7 Pts encaissés 116,8 Éval. offensive 102,4 Éval. défensive

Minnesota occupe la septième place de la conférence Ouest avec un bilan de 4-2, juste devant San Antonio, huitième à 3-2, sur des échantillons de six et cinq matches seulement.

Les Timberwolves ont lancé leur saison par trois victoires consécutives, avant de s’incliner 125-127 à Cleveland en perdant au passage Anthony Edwards, puis 114-119 face à Golden State. Ils ont ensuite retrouvé le chemin du succès en battant les Clippers de Los Angeles 127-101, grâce notamment à 24 points de LaMelo Ball, son meilleur total de la saison, et 23 de Jaden McDaniels.

San Antonio a perdu ses deux premières sorties à domicile, 104-116 contre Oklahoma City puis 110-114 face à Houston, avant d’enchaîner trois victoires. Parmi elles figure un succès 117-111 après prolongation à Utah, où Victor Wembanyama a signé 36 points et 14 rebonds.

Les Texans viseront une quatrième victoire consécutive pour bien se replacer au classement.

Comparatif des équipes San Antonio Spurs Minnesota Timberwolves 116,6 Points/match 121,5 Timberwolves +4,9 110,0 Points encaissés 106,7 Timberwolves -3,3 45,0 Rebonds/match 50,2 Timberwolves +5,2 28,2 Passes/match 27,8 Spurs +0,4 46,0 % FG% 48,3 % Timberwolves +2,3 % 99,9 Rythme 102,3 Timberwolves +2,4

Le net rating de Minnesota, +14,4, domine celui de San Antonio, à +6,0. Ce chiffre repose toutefois sur six matches, dont des victoires de 25 points à Miami et de 23 points face à Toronto.

Les Timberwolves font surtout la différence au rebond, avec Rudy Gobert à 12,3 prises par match et Joan Beringer, pourtant remplaçant, à 7,0 en seulement 16,1 minutes.

Les Spurs protègent mieux le ballon, avec 13,2 pertes de balle par rencontre contre 16,2 pour Minnesota. Les Timberwolves disputent par ailleurs leur troisième match en quatre nuits, tandis que San Antonio a bénéficié de deux jours de repos.

Ce différentiel de fraîcheur, combiné à l’avantage du terrain, devrait suffire aux Spurs pour l’emporter. Mais la défense de Minnesota, la meilleure des deux équipes par possession, rend un écart confortable plus difficile à atteindre.

Qui manque côté Spurs et côté Timberwolves ?

Absences San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet gauche Absent Jayden Quaintance, genou droit Absent Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, genou droit Absent Donte DiVincenzo, tendon d’Achille droit Absent

Anthony Edwards est absent côté Minnesota après une intervention arthroscopique au genou droit. Avant sa blessure, il tournait à 33,3 points de moyenne en quatre matches.

Donte DiVincenzo, opéré au tendon d’Achille droit, est également indisponible. Minnesota devrait donc reconduire le cinq de départ aligné face aux Clippers : LaMelo Ball, Ayo Dosunmu, Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels et Rudy Gobert.

Terrence Shannon Jr. mène la rotation des remplaçants avec 13,7 points par match, tandis que Bones Hyland a inscrit 19 points depuis le banc lors du succès contre Los Angeles.

Côté San Antonio, Tobias Harris, recruté pour deux ans cet été, n’a pas encore disputé le moindre match avec les Spurs en raison d’une élongation au mollet gauche. Jayden Quaintance se remet, lui, d’une opération au genou droit.

Les Spurs devraient débuter avec De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama. Julian Champagnie, auteur de 3,4 tirs à trois points réussis par match, sortira du banc.

Duels clés entre Spurs et Timberwolves, de la raquette aux meneurs

Victor Wembanyama face à Rudy Gobert Victor Wembanyama SAS VS Rudy Gobert MIN 25,0 Pts/match 11,4 Reb/match 7,0 Pts/match 12,3 Reb/match Le duel entre le scoring de Victor Wembanyama et le rebond de Rudy Gobert devrait décider de la domination dans la raquette, avec environ 30 minutes de jeu chacun. De’Aaron Fox face à LaMelo Ball De’Aaron Fox SAS VS LaMelo Ball MIN 15,4 Pts/match 7,0 Passes/match 15,2 Pts/match 6,7 Passes/match Les deux meneurs affichent des moyennes presque identiques, et la différence se fera sur l’adresse et sur la création assumée par LaMelo Ball.

Les difficultés offensives de Rudy Gobert relancent son duel avec Victor Wembanyama. Le pivot français avait manqué ses 13 tirs à Cleveland puis contre Golden State, avant d’en réussir 4 sur 7 face aux Clippers.

Wembanyama, lui, monte en puissance offensivement et pourrait s’imposer dans ce duel franco-français.

Chez les meneurs, LaMelo Ball assume une charge offensive plus lourde depuis l’absence d’Anthony Edwards. Mais il tire à 41,3%, contre 53,1% pour De’Aaron Fox, un écart d’efficacité qui joue clairement en faveur de San Antonio.

Paris joueurs sur Spurs-Timberwolves, trois lignes à suivre

Les lignes sur les performances individuelles varient d’un opérateur à l’autre, d’où l’intérêt de comparer avant de choisir le meilleur bookmaker nba pour chaque pari. Pour comparer les offres de bienvenue, les nouveaux joueurs peuvent aussi consulter les 10 meilleurs sites de paris sportifs.

Paris sur les performances individuelles De’Aaron Fox SAS Points + passes décisives Plus de 20,5 22,4 Saison PTS+PD 22,4 5 derniers 5/5 Matchs joués De’Aaron Fox affiche une moyenne supérieure à ce pari, aussi bien sur la saison que sur ses cinq derniers matchs. LaMelo Ball MIN Rebonds Moins de 4,5 2,5 Saison REB 2,6 5 derniers 6/6 Matchs joués LaMelo Ball partage le terrain avec Rudy Gobert et Joan Beringer, les deux meilleurs rebondeurs de Minnesota, ce qui plafonne son total. Devin Vassell SAS Points + rebonds Plus de 15,5 16,6 Saison PTS+REB 16,6 5 derniers 5/5 Matchs joués Devin Vassell joue plus de 31 minutes par match et a inscrit 21 points lors de la victoire à Utah.

Spurs et Timberwolves, ce que disent les confrontations directes

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Minnesota Timberwolves Spurs 139-109 Timberwolves Minneapolis Spurs 126-97 Timberwolves San Antonio Timberwolves 114-109 Spurs Minneapolis Spurs 115-108 Timberwolves Minneapolis Spurs 133-95 Timberwolves San Antonio Timberwolves 104-102 Spurs San Antonio

Les Spurs, deuxièmes de la conférence Ouest avec 62 victoires la saison passée, ont éliminé les Timberwolves, sixièmes avec 49 succès, en six matches. Ils ont remporté les matchs 2, 3, 5 et 6.

Minnesota avait pris l’avantage en s’imposant 104-102 à San Antonio lors du match 1, puis 114-109 à domicile lors du match 4. Les Spurs ont toutefois conclu la série par une victoire 139-109 à Minneapolis.

Le match 2 s’était achevé sur le score de 133-95, la plus lourde défaite de l’histoire des Timberwolves en playoffs.

Cette rencontre constitue donc la première entre les deux équipes depuis cette série, avec un effectif de Minnesota profondément remanié : Julius Randle et Naz Reid sont partis, tandis que LaMelo Ball et Jonathan Kuminga sont arrivés.

Pronostic NBA Spurs Timberwolves, le pari retenu pour la nuit de samedi à dimanche

Pronostics Écart Timberwolves +11,5 1,94 Minnesota ne s’est incliné que de deux et cinq points lors de ses deux défaites, ce qui rend un écart de 12 points difficile à atteindre pour les Spurs. Total Plus de 226,5 points 1,89 Minnesota joue à 102,3 possessions par match et ses deux rencontres sans Anthony Edwards ont dépassé 226 points cumulés. Perf. joueur De’Aaron Fox plus de 20,5 points + passes La moyenne de De’Aaron Fox dépasse ce seuil sur l’ensemble de ses cinq matchs, portée par le meilleur total de passes des Spurs. Perf. joueur LaMelo Ball moins de 4,5 rebonds Sa moyenne reste sous la ligne sur l’ensemble de ses six matchs, y compris depuis que son rôle a grossi avec l’absence d’Anthony Edwards. Combiné De’Aaron Fox plus de 20,5 points + passes et LaMelo Ball moins de 4,5 rebonds Les deux paris reposent sur le rôle de chaque joueur plutôt que sur l’écart final, donc l’un ne dépend pas de l’autre.

Pronostic sur le score du match San Antonio 118-111 Minnesota Écart de points : 7 · Total de points : 229

San Antonio devrait l’emporter, mais avec un seul succès en trois matches à domicile cette saison, une avance de 12 points paraît trop élevée pour une équipe déjà battue dans sa salle par Oklahoma City puis Houston.

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