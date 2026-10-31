Stephen Curry dépasse Dominique Wilkins pour devenir le 18e meilleur marqueur de l’histoire NBA

Dans le quatrième quart-temps du duel entre les Warriors et les Lakers, Stephen Curry profite d’un écran de Will Richard pour se retrouver seul à 3-points et sanctionner. Un panier loin d’être anodin pour le « Chef » puisqu’il lui permet de dépasser Dominique Wilkins et de devenir le 18e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA !

Avec 26 674 points en carrière, le meneur des Warriors devance désormais de six unités l’ancienne star des Hawks (26 668), et se rapproche d’Oscar Robertson (26 710), 17e de ce classement historique.

Mais ce n’est pas forcément ce panier que l’on retiendra de sa prestation face aux Lakers. Car dans le troisième quart-temps, Stephen Curry s’est retrouvé en isolation face à Luka Doncic. Un enchaînement de dribbles plus tard, le Slovène était sur les fesses par terre et le meneur des Warriors pouvait tranquillement s’élever à 3-points. Après ce tir, Stephen Curry s’est pris la tête à deux mains, lui-même choqué par ce qu’il vient de réaliser…

« Je cherchais juste à avoir un peu d’espace. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi méchant », s’amuse Stephen Curry. « Mais il faut garder son sang-froid. Je me souviens que James Harden avait fait le « shimmy » il y a quelques années. Je n’avais pas eu un tir aussi ouvert depuis bien longtemps. »

Oscar Robertson et DeMar DeRozan dans le viseur

Menés de 25 points au début du deuxième quart-temps, les Warriors ont effacé ce retard avant la mi-temps, puis se sont imposés de presque 20 points ! Stephen Curry a terminé cette rencontre avec 31 points à 11/23 au tir, dont 8/14 à 3-points, poursuivant ainsi son ascension dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de l’histoire.

Dans sa 18e saison en carrière, le double MVP ne semble d’ailleurs toujours pas ralentir. Après cinq matchs, il tourne à 29,2 points de moyenne, à 47,7% de réussite au tir dont 44% de réussite de loin.

« Vous devez augmenter le nombre d’heures passées hors du terrain pour préparer votre corps », raconte ainsi Stephen Curry. « Ce travail permet de prendre du plaisir sur le terrain et de pouvoir continuer à jouer à haut niveau. Le processus prend un peu plus de temps, mais ça me va tant que je peux continuer à jouer. »

À ce rythme, Oscar Robertson et DeMar DeRozan pourraient vite être les prochains à passer derrière lui…