Jennifer Rizzotti récompensée pour les adieux réussis du Connecticut Sun

Il n’est jamais facile de tourner une page, surtout lorsqu’elle représente plus de vingt ans d’histoire. Alors que le Connecticut Sun vient de faire ses adieux à son public avant de déménager à Houston, Jennifer Rizzotti a été récompensée par la WNBA pour son travail à la tête de la franchise.

La dirigeante a ainsi reçu le « Business Executive Leadership Award », un prix créé l’an dernier et décerné par les présidents des différentes franchises WNBA. Il récompense le travail effectué dans quatre domaines : la gestion des équipes, le développement des revenus, les relations avec les partenaires commerciaux et l’innovation.

Après Jess Smith, présidente des Golden State Valkyries et première lauréate en 2025, c’est donc Jennifer Rizzotti qui est distinguée, au terme d’une saison particulièrement délicate.

« Cette saison a été incroyablement particulière et chargée d’émotion pour notre organisation, et l’une des plus difficiles de ma carrière », a-t-elle reconnu. « Nous avions la responsabilité d’honorer l’histoire du Connecticut Sun, de reconnaître ce que cette équipe et cette communauté représentent l’une pour l’autre, et de faire de notre dernière saison dans le Connecticut quelque chose de vraiment spécial. »

Une dernière saison qui a mobilisé les supporters

Malgré les difficultés sportives de l’équipe entraînée par Rachid Méziane, qui a terminé la saison régulière avec seulement 11 victoires pour 33 défaites, le Sun a effectivement réussi ses adieux.

À travers sa campagne « Sunset Season », la franchise a multiplié les initiatives pour célébrer son histoire, avec notamment des hommages aux anciennes joueuses, des rencontres avec les supporters historiques et une série documentaire consacrée à son parcours.

Les résultats ont été visibles sur le plan commercial. Selon la WNBA, les interactions sur les réseaux sociaux ont augmenté de 2 338 % par rapport à l’année précédente, pour dépasser les cinq millions. Le nombre de rencontres à guichets fermés a progressé de 50 %, tandis que les ventes de formules d’abonnement partielles ont bondi de 67,5 %.

Avec plus de 8 700 spectateurs de moyenne, le Sun a également amélioré son affluence, malgré la perspective très proche de son déménagement.

« Je suis extrêmement fière de ce que notre personnel a accompli ensemble, et reconnaissante pour la passion, la créativité et l’engagement dont chacun a fait preuve », a poursuivi Jennifer Rizzotti. « Mais je tiens surtout à remercier nos supporters, dont la fidélité et le soutien n’ont jamais faibli. »

La fondation du Sun a également récolté et réinvesti 140 000 dollars dans différentes initiatives locales, afin de laisser une trace durable dans le Connecticut.

Un retour aux sources à Houston

La saison s’était achevée sur une dernière victoire face au Toronto Tempo (95-81), suivie d’une cérémonie d’adieux particulièrement émouvante à la Mohegan Sun Arena.

Après six saisons à la tête du Sun, Jennifer Rizzotti va désormais accompagner le déménagement de la franchise à Houston, où elle occupera le poste de présidente des opérations basket.

Un retour aux sources pour l’ancienne meneuse, qui avait remporté deux titres WNBA avec les Houston Comets, en 1999 et 2000, après avoir participé au premier titre NCAA de Connecticut en 1995.

« Je suis touchée que mes pairs aient choisi de me récompenser de cette manière », a-t-elle conclu. « Au cours de mes six saisons avec le Sun, j’ai eu la chance de travailler avec des personnes incroyablement talentueuses et dévouées. Cette reconnaissance compte énormément pour moi, et je la partage avec toutes celles et ceux qui ont rendu cette saison, et mon passage au Sun, si importants. »

Jennifer Rizzotti peut ainsi quitter le Connecticut avec une distinction individuelle, mais avant tout la satisfaction d’avoir correctement accompagné les derniers instants d’une franchise qui y aura passé 24 saisons.