Les Sixers obtiennent une petite enveloppe pour remplacer Ariel Hukporti

Les Sixers disposent d’une marge de manœuvre supplémentaire pour se renforcer. Selon Jake Fischer, la NBA a ainsi accepté leur demande de « Disabled Player Exception » (DPE) après la grave blessure d’Ariel Hukporti.

Cette enveloppe de 1,7 million de dollars, correspondant à la moitié du salaire annuel du pivot, doit permettre à Philadelphie de recruter un joueur pour compenser son absence.

Arrivé cet été en provenance des Knicks avec un contrat d’un an à 3,4 millions de dollars, Ariel Hukporti avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille droit dès son premier match de présaison, justement face à son ancienne équipe. Opéré dans la foulée, il ne rejouera pas cette saison, laissant un grand vide derrière Joel Embiid.

Une exception qui ne règle pas tous les problèmes

Grâce à cette DPE, les Sixers peuvent désormais proposer un contrat jusqu’à 1,7 million de dollars à un joueur libre pour le reste de la saison. Ils peuvent également l’utiliser pour récupérer, via un transfert ou sur le marché des « waivers », un joueur dans la dernière année de son contrat.

Mais cette exception ne permet ni de créer une place supplémentaire dans l’effectif, ni de contourner les restrictions du « first apron », ce seuil salarial qui bloque actuellement les possibilités de recrutement de Philadelphie.

Les Sixers ne disposent en effet que d’environ 1,8 million de dollars de marge sous ce plafond. Ils doivent donc surveiller chaque dollar dépensé, et pourraient patienter jusqu’en décembre avant d’ajouter un joueur. Car il n’y a que certains rookies du deuxième tour qui touchent moins de 1,8 millions de dollars cette saison…

Un atout pour le marché des joueurs coupés ?

L’intérêt de cette DPE pourrait donc surtout se faire sentir plus tard dans la saison, notamment sur le marché des joueurs libérés de leur contrat via un « buyout ».

À ce moment-là, les contrats au salaire minimum seront calculés au prorata du nombre de jours restant dans la saison. Avec leur enveloppe de 1,7 million de dollars, les Sixers pourraient donc proposer une rémunération supérieure à celle de plusieurs concurrents pour attirer un renfort.

Une possibilité intéressante pour Nick Nurse, qui doit déjà composer avec un secteur intérieur fragilisé et gérer le temps de jeu de Joel Embiid.

Car Philadelphie n’est pas obligée d’utiliser cette exception immédiatement. Les dirigeants ont en effet jusqu’au 10 mars 2027 pour en profiter, et pourraient donc patienter avant de passer à l’action. En attendant, les intérieurs valides de Philadelphie vont devoir serrer les dents… et surtout éviter l’infirmerie.