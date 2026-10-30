Première défaite et première leçon pour les nouveaux Blazers

Après avoir lancé sa saison par trois succès, notamment une victoire de référence face aux Lakers, Portland a connu son premier revers contre Memphis. Une défaite nette, marquée par une seconde période manquée (45-66).

Pour Micah Nori, le problème ne vient pourtant pas uniquement de la maladresse de ses joueurs. Les Blazers ont terminé à 12/49 à 3-points, avec seulement six paniers réussis sur leurs 32 tentatives en « catch-and-shoot ». Damian Lillard a notamment traversé une soirée très compliquée, avec 9 points à 3/13 au tir…

« Ce sont de bons tirs et nous les prendrons encore », a assuré l’entraîneur, qui vivait sa première défaite à la tête de l’équipe. « Nous n’allons pas souvent terminer à 6/32 dans ce type de situation. Ce n’est pas ça qui m’inquiète. »

Portland a abandonné son jeu collectif

Ce qui dérange davantage Micah Nori, c’est la réaction de son équipe face à cette panne d’adresse. Après avoir beaucoup fait circuler le ballon lors de ses trois premières sorties, Portland s’est écarté de ses principes.

« En deuxième mi-temps, tout s’est détraqué », a-t-il résumé. « Comme les tirs ne rentraient pas, j’ai eu le sentiment que nous faisions moins confiance à notre jeu. Nous avons commencé à forcer et à jouer davantage en un-contre-un. Certains ont essayé d’en faire un peu trop individuellement. »

Les conséquences ont été immédiates. Les Blazers ont perdu 16 ballons, transformés en 23 points par Memphis, et ont également été dominés au rebond. Encore à huit longueurs à neuf minutes de la fin, ils ont ensuite définitivement perdu le contrôle de la rencontre.

Deni Avdija partage l’analyse de son entraîneur. « Nos tirs à 3-points ne rentraient pas et cela nous a rendus moins à l’aise offensivement », a expliqué l’Israélien. « Nous n’avons pas été assez patients. Défensivement, nous n’avons pas été aussi disciplinés que d’habitude et nous n’avons pas réussi à stopper l’hémorragie. »

Deni Avdija refuse de changer de philosophie

Malgré les difficultés de Damian Lillard et de plusieurs autres cadres, Deni Avdija ne compte ainsi pas bouleverser sa manière de jouer ou chercher à tout résoudre seul.

« C’est parfois dans votre nature de vouloir prendre davantage de responsabilités », a-t-il reconnu. « Mais je fais confiance à mes coéquipiers. Je continuerai à ressortir le ballon vers Dame et à laisser Ja attaquer le cercle. Si la bonne décision est de donner le ballon à Dame pour un tir à 3-points, et même s’il connaît une mauvaise soirée, je suis persuadé qu’il mettra le suivant. »

Une confiance collective que Portland devra préserver lorsque les rencontres tourneront mal. Micah Nori se réjouit presque de disposer désormais d’images permettant d’illustrer ce qui arrive lorsque son équipe se désunit.

« Nous savions que nous n’allions pas terminer la saison à 82-0 », a-t-il rappelé. « Cette séquence va nous permettre de montrer ce qui se passe lorsqu’on essaie d’en faire trop. Si nous pouvons apprendre de cette défaite et recommencer à faire confiance à notre attaque et les uns aux autres, elle nous sera utile. »

Même discours chez Deni Avdija, qui préfère parler d’une « expérience d’apprentissage » plutôt que d’un véritable coup d’arrêt. « Nous venions de gagner trois grands matchs et tout fonctionnait. Cette fois, nous avons vu ce qui pouvait arriver lorsque ce n’était plus le cas. C’est encore le début de la saison. Il faut regarder la vidéo, comprendre que nous pouvons tous faire mieux et avancer. »