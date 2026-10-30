Lancée en 2008, la Kobe 3 a pris un nouvel élan en 2026 en dévoilant un modèle Low, sorti pour la première fois en mai dernier sous un premier coloris « Mambacita », en hommage à Gigi Bryant, la fille de Kobe Bryant, également décédée en janvier 2020.

Cinq mois plus tard, la version Low de la Kobe 3 a multiplié les bons coups, avec notamment une collaboration avec le FC Barcelone, et donc deux nouveaux coloris, à commencer par cette version « Mamba Eterno »

Le coloris « Mamba Eterno » se démarque par sa tige en mesh aux tons orange et ses finitions en vert turquoise sur la chaussure droite, et violet sur la gauche, pour habiller le col et les logos « Swoosh ». Petit bonus, trois paires de lacets respectivement en vert turquoise, violet et rose, couleur du logo « Stealth » présent sur la languette. Pour rappel, la semelle, ici en orange, est composée d’une mousse Cushlon 3.0 et d’un amorti Zoom Strobel sur toute la longueur au niveau intermédiaire.

La Kobe 3 Low Protro « Mamba Eterno » sort aujourd’hui au prix de 190 euros sur Basket4Ballers. Suivra ensuite la Kobe 3 Low « Orca » en noir et gris métal, annoncée pour ce dimanche.