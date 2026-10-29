Golden State Warriors – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Lakers de Los Angeles affrontent les Warriors de Golden State pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine, cette fois au Chase Center, à l’occasion du premier match de la phase de groupes de la NBA Cup pour les deux équipes, vers 4h00, heure française, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ce pronostic NBA Lakers – Warriors s’annonce particulièrement épicé après l’incident survenu entre Luka Doncic et le rookie Yaxel Lendeborg lors de la victoire californienne 127-105. Le doute sur la présence du meneur des Lakers, touché au dos, ajoute également une incertitude majeure avant ce match retour.

Forme et perspectives : Lakers et Warriors avant le choc du Chase Center

Forme du moment Los Angeles Lakers 4-1 · 4e à l’Ouest · à l’extérieur ce soir-là V V V D V 123,2 Pts/match 113,6 Pts encaissés 126,7 Eff. offensive 117,6 Eff. défensive Golden State Warriors 2-3 · 10e à l’Ouest · à domicile ce soir-là D D D V V 117,6 Pts/match 119,4 Pts encaissés 115,7 Eff. offensive 118,0 Eff. défensive

Les Lakers sont quatrièmes de la Conférence Ouest avec cinq succès en six rencontres. Leur seul revers est intervenu le 27 octobre à Portland, sur le score de 136-129.

Les Warriors occupent la dixième position avec deux victoires en cinq matches. Ils se présentent toutefois en confiance après deux succès consécutifs obtenus à l’extérieur, à Denver puis à Minnesota.

Cette dynamique est d’autant plus notable qu’elle a été construite sans plusieurs joueurs importants de la rotation. Stephen Curry a notamment assumé un rôle décisif, inscrivant 44 points lors de la victoire contre les Wolves de Minnesota.

Les Lakers, de leur côté, ont remporté leur dernier match sans pouvoir compter sur leur star. Malgré l’absence de Luka Doncic, ils l’ont emporté sur les Clippers, comme le relate notre récit de cette victoire des Lakers sans Luka Doncic face aux Clippers.

Comparatif des équipes Lakers Warriors 123,2 Pts/match 117,6 Lakers +5,6 113,6 Pts encaissés 119,4 Lakers -5,8 126,7 Efficacité offensive 115,7 Lakers +11,0 117,6 Efficacité défensive 118,0 Lakers -0,4 26,0 Passes/match 25,6 Lakers +0,4 39,2% Réussite à 3 points 36,9% Lakers +2,3% 101,8 Rythme 101,4 Warriors -0,4

Ces données expliquent pourquoi les Lakers demeurent favoris malgré les interrogations entourant leur meneur star. L’écart entre les deux équipes est en effet visible sur la quasi-totalité des indicateurs offensifs et défensifs.

Los Angeles inscrit davantage de points, en concède moins et affiche une meilleure réussite à trois points. Golden State doit donc s’appuyer sur les pertes de balle provoquées et son jeu rapide pour tenter de rééquilibrer la rencontre.

Le seul avantage statistique clair des Warriors concerne le rythme, légèrement plus élevé. C’est sur ce terrain que Golden State peut encore peser, à condition d’imposer son tempo dès le début du match.

Infos équipes et absences pour Lakers – Warriors

Absences Los Angeles Lakers Luka Doncic, gêne au dos titulaire, statut encore incertain Incertain Ziaire Williams, gêne au pied gauche Incertain Cameron Carr, oblique Absent Adou Thiero, genou Absent Golden State Warriors Kristaps Porzingis, raison personnelle et de santé n’a disputé aucun match cette saison Absent Jimmy Butler III, suites opératoires au genou Absent Moses Moody, tendon rotulien Absent Gui Santos, tendinite au genou gauche Absent

La disponibilité de Luka Doncic constitue le principal sujet d’attention avant ce duel de la NBA Cup.

L’arrière a été laissé au repos lors de la victoire contre les Clippers après s’être réveillé avec une gêne au dos. L’entraîneur JJ Redick a présenté cette décision comme une simple précaution, compte tenu du calendrier dense.

Interrogé sur une éventuelle participation de Doncic face aux Warriors, Redick a indiqué que le staff l’espérait. À moins de deux jours du coup d’envoi, cette formulation ne constitue toutefois pas une confirmation.

Du côté de Golden State, l’infirmerie reste bien remplie. Kristaps Porzingis, Jimmy Butler III et Moses Moody sont toujours indisponibles, et Gui Santos s’est ajouté à la liste après avoir déclaré forfait contre Minnesota.

Duels clés entre Lakers et Warriors

Luka Doncic face à Yaxel Lendeborg, la revanche Luka Doncic LAL VS Yaxel Lendeborg GSW 41 Pts dernier match 5 Reb dernier match 26 Pts dernier match 9 Reb dernier match Yaxel Lendeborg affirme avoir perdu tout respect pour Luka Doncic après l’accrochage du premier match et attend ouvertement ce second rendez-vous, ce qui promet une intensité particulière si la star des Lakers est présente.

Paris joueurs pour Lakers – Warriors

Paris sur les performances individuelles Yaxel Lendeborg GSW Points marqués Plus de 19,5 22,6 Saison pts 22,6 5 derniers 5/5 Matchs joués Avec 22,6 points de moyenne sur ses cinq premiers matchs chez les professionnels et un dernier match à 26 points, Yaxel Lendeborg garde une marge confortable sur ce pari face à une défense des Lakers encore perfectible. Luka Doncic LAL Points marqués (s’il est aligné) Plus de 24,5 41 Dernier match Luka Doncic sortait de matchs à 52 puis 41 points avant d’être préservé, et la rivalité affichée avec Yaxel Lendeborg ajoute une motivation supplémentaire s’il est bien de la partie.

Confrontations directes entre Lakers et Warriors

Confrontations directes Lakers VS Warriors Lakers 127-105 Warriors Match d’ouverture de la saison, marqué par l’accrochage Doncic-Lendeborg Los Angeles

Cette affiche constitue la deuxième confrontation de la saison entre les deux équipes, après une victoire nette des Lakers lors du premier duel.

Ce précédent reste une donnée importante, mais la situation a évolué depuis. Les Warriors ont retrouvé une meilleure cohésion collective grâce à leurs deux derniers succès, même si l’écart statistique entre les deux effectifs demeure important.

Pronostics pour le match Lakers – Warriors

Pronostics Écart Lakers -1,5 1,95 Les Lakers affichent un écart de plus de onze points d’efficacité sur les Warriors et ont déjà gagné en déplacement sans Doncic cette semaine. Total Plus de 236,5 points 1,91 L’attaque la plus prolifique de ce début de saison affronte une défense des Warriors privée de plusieurs joueurs importants. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 19,5 points Yaxel Lendeborg porte l’attaque des Warriors depuis le début de saison et reste sur 26 points lors de son dernier match. Combiné Lakers -1,5 + Plus de 236,5 points 3,72 Une victoire des Lakers portée par leur attaque et une défense des Warriors amoindrie pointent logiquement vers un match à haut score et maîtrisé par Los Angeles.

Pronostic sur le score du match Lakers 121-116 Warriors Écart de points : 5 · Total de points : 237

Les Warriors arrivent avec la confiance acquise grâce à deux victoires consécutives. Leurs derniers adversaires ne présentaient toutefois pas la puissance offensive que ces Lakers.

La rencontre devrait rester serrée dans un premier temps, notamment grâce à Yaxel Lendeborg, capable de peser sur la rencontre. La profondeur d’effectif californienne pourrait néanmoins faire la différence dans le dernier quart-temps.

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