Golden State Warriors – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Lakers de Los Angeles affrontent les Warriors de Golden State pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine, cette fois au Chase Center, à l’occasion du premier match de la phase de groupes de la NBA Cup pour les deux équipes, vers 4h00, heure française, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Ce pronostic NBA Lakers – Warriors s’annonce particulièrement épicé après l’incident survenu entre Luka Doncic et le rookie Yaxel Lendeborg lors de la victoire californienne 127-105. Le doute sur la présence du meneur des Lakers, touché au dos, ajoute également une incertitude majeure avant ce match retour.
Forme et perspectives : Lakers et Warriors avant le choc du Chase Center
Les Lakers sont quatrièmes de la Conférence Ouest avec cinq succès en six rencontres. Leur seul revers est intervenu le 27 octobre à Portland, sur le score de 136-129.
Les Warriors occupent la dixième position avec deux victoires en cinq matches. Ils se présentent toutefois en confiance après deux succès consécutifs obtenus à l’extérieur, à Denver puis à Minnesota.
Cette dynamique est d’autant plus notable qu’elle a été construite sans plusieurs joueurs importants de la rotation. Stephen Curry a notamment assumé un rôle décisif, inscrivant 44 points lors de la victoire contre les Wolves de Minnesota.
Les Lakers, de leur côté, ont remporté leur dernier match sans pouvoir compter sur leur star. Malgré l’absence de Luka Doncic, ils l’ont emporté sur les Clippers, comme le relate notre récit de cette victoire des Lakers sans Luka Doncic face aux Clippers.
Ces données expliquent pourquoi les Lakers demeurent favoris malgré les interrogations entourant leur meneur star. L’écart entre les deux équipes est en effet visible sur la quasi-totalité des indicateurs offensifs et défensifs.
Los Angeles inscrit davantage de points, en concède moins et affiche une meilleure réussite à trois points. Golden State doit donc s’appuyer sur les pertes de balle provoquées et son jeu rapide pour tenter de rééquilibrer la rencontre.
Le seul avantage statistique clair des Warriors concerne le rythme, légèrement plus élevé. C’est sur ce terrain que Golden State peut encore peser, à condition d’imposer son tempo dès le début du match.
Infos équipes et absences pour Lakers – Warriors
La disponibilité de Luka Doncic constitue le principal sujet d’attention avant ce duel de la NBA Cup.
L’arrière a été laissé au repos lors de la victoire contre les Clippers après s’être réveillé avec une gêne au dos. L’entraîneur JJ Redick a présenté cette décision comme une simple précaution, compte tenu du calendrier dense.
Interrogé sur une éventuelle participation de Doncic face aux Warriors, Redick a indiqué que le staff l’espérait. À moins de deux jours du coup d’envoi, cette formulation ne constitue toutefois pas une confirmation.
Du côté de Golden State, l’infirmerie reste bien remplie. Kristaps Porzingis, Jimmy Butler III et Moses Moody sont toujours indisponibles, et Gui Santos s’est ajouté à la liste après avoir déclaré forfait contre Minnesota.
Duels clés entre Lakers et Warriors
Yaxel Lendeborg affirme avoir perdu tout respect pour Luka Doncic après l’accrochage du premier match et attend ouvertement ce second rendez-vous, ce qui promet une intensité particulière si la star des Lakers est présente.
Paris joueurs pour Lakers – Warriors
Avec 22,6 points de moyenne sur ses cinq premiers matchs chez les professionnels et un dernier match à 26 points, Yaxel Lendeborg garde une marge confortable sur ce pari face à une défense des Lakers encore perfectible.
Luka Doncic sortait de matchs à 52 puis 41 points avant d’être préservé, et la rivalité affichée avec Yaxel Lendeborg ajoute une motivation supplémentaire s’il est bien de la partie.
Confrontations directes entre Lakers et Warriors
VS
Cette affiche constitue la deuxième confrontation de la saison entre les deux équipes, après une victoire nette des Lakers lors du premier duel.
Ce précédent reste une donnée importante, mais la situation a évolué depuis. Les Warriors ont retrouvé une meilleure cohésion collective grâce à leurs deux derniers succès, même si l’écart statistique entre les deux effectifs demeure important.
Pronostics pour le match Lakers – Warriors
Les Warriors arrivent avec la confiance acquise grâce à deux victoires consécutives. Leurs derniers adversaires ne présentaient toutefois pas la puissance offensive que ces Lakers.
La rencontre devrait rester serrée dans un premier temps, notamment grâce à Yaxel Lendeborg, capable de peser sur la rencontre. La profondeur d’effectif californienne pourrait néanmoins faire la différence dans le dernier quart-temps.
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