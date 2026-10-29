Philadelphie 76ers – New York Knicks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Knicks de New York se déplacent à la Xfinity Mobile Arena pour affronter les 76ers de Philadelphie vendredi 30 octobre 2026, à l’occasion de la deuxième rencontre de la saison entre les deux équipes.
Champions NBA en titre, les Knicks restent sur un bilan mitigé de deux victoires pour trois défaites, tandis que les Sixers, reconstruits cet été autour de Jaylen Brown et de LeBron James après leur élimination en demi-finale de conférence Est, affichent quatre victoires en cinq matchs et s’étaient déjà imposés 106-100 à Madison Square Garden le 20 octobre, de quoi nourrir un pronostic NBA Knicks – 76ers qui s’annonce disputé.
Forme et perspectives : Knicks et Sixers avant leur duel à Philadelphie
Huitièmes de la Conférence Est avec deux victoires et trois défaites, les Knicks traversent un début de saison mitigé. Leur calendrier particulièrement dense explique toutefois en partie ce bilan.
Leur redressement a commencé le 27 octobre avec leur première victoire de la saison contre Détroit, obtenue 111-97, avant de la confirmer à Chicago.
Lors de leur dernier match, le 28 octobre, New York s’est imposé 133-127 sur le parquet des Bulls, lors d’un back-to-back. Jalen Brunson a été déterminant avec 38 points et 7 passes décisives.
Philadelphie, deuxième de la Conférence Est, présente un bilan de quatre succès pour une défaite. Son seul revers est intervenu le 25 octobre, 93-106 contre Détroit, lors du second match d’un back-to-back et avec une gestion de l’effectif.
Les Sixers ont aussitôt rebondi en s’imposant 114-109 à Indiana le 28 octobre. Joel Embiid y a livré une prestation complète, avec 21 points et 11 rebonds en 39 minutes.
La différence de rythme participe à l’écart de production offensive entre les deux équipes. Philadelphie évolue à 104,0 possessions par rencontre, contre 99,0 pour New York, un rythme plus soutenu qui peut augmenter les totaux sans nécessairement refléter une efficacité supérieure.
Les Knicks conservent néanmoins un avantage offensif et au rebond. Ils captent en moyenne 48,2 ballons par match, contre 42,2 pour les Sixers.
La défense constitue en revanche le principal point fort de Philadelphie. Avec une évaluation défensive de 103,3, contre 110,9 pour New York, les Sixers affichent près de huit points d’avance dans ce domaine.
Un élément de calendrier pourrait aussi peser sur la rencontre : Philadelphie se déplace dès le lendemain à Charlotte, dans le cadre d’un back-to-back. Nick Nurse pourrait donc limiter les minutes de certaines joueurs ce soir.
Infos équipes : les absences qui pèsent sur Knicks – 76ers
La seule absence certaine chez les Knicks concerne Jose Alvarado, toujours affecté par une entorse de la cheville gauche subie contre Orlando. Son indisponibilité prive Jalen Brunson d’un véritable remplaçant au poste de meneur.
Philadelphie compte davantage de forfaits, mais ils concernent principalement des éléments de rotation. Jabari Walker, Dominick Barlow et Tacko Fall sont tous indisponibles, tandis qu’Ariel Hukporti ne rejouera plus cette saison après une rupture du tendon d’Achille.
Aucun de ces quatre joueurs n’est titulaire, ce qui devrait permettre aux Sixers d’aligner intégralement leur cinq de départ : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid.
Les Knicks devraient présenter le même groupe titulaire que lors de leur victoire à Chicago, avec Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.
Le banc philadelphien a récemment apporté une contribution importante, notamment à travers Anfernee Simons, auteur de 20 points à 7 sur 11 au tir, dont 6 sur 10 à trois points, lors du succès à Indiana. Jordan Clarkson occupe un rôle similaire dans la seconde unité new-yorkaise.
Duels clés entre les Knicks de New York et les Sixers de Philadelphie
Ni Jalen Brunson ni Tyrese Maxey n’a manqué un seul match cette saison, et celui des deux qui imposera son tempo prendra l’ascendant.
Karl-Anthony Towns devance Joel Embiid au rebond cette saison, mais Joel Embiid n’a disputé que quatre matchs sur cinq, ce qui nuance la comparaison brute.
Jalen Brunson et Tyrese Maxey ont disputé tous les matches de leur équipe cette saison. Leur confrontation au poste de meneur pourrait largement influencer le rythme et le contrôle du match.
Dans la raquette, Karl-Anthony Towns devance Joel Embiid au rebond, avec 13,8 prises par match contre 10,0. Cet écart doit toutefois être nuancé, puisque Embiid était absent lors de la défaite de Philadelphie face à Détroit.
Paris joueurs pour le match Knicks – 76ers
Jalen Brunson tourne à 25,8 points de moyenne sur cinq matchs, dont une sortie à 38 points à Chicago.
Tyrese Maxey shoote à 46,2 % au tir cette saison et n’a pas peur de prendre ses responsabilités.
Joel Embiid a capté 11 rebonds lors de trois de ses quatre matchs joués, et reste toujours aussi imposant sous le cercle.
Confrontations directes : l’historique entre New York et Philadelphie
VS
La rivalité récente tourne clairement à l’avantage de New York. Au printemps dernier, les Knicks avaient éliminé Philadelphie en quatre manches sèches en demi-finale de la Conférence Est, avant de décrocher le titre NBA.
Les Sixers ont toutefois répondu dès le lancement de la saison régulière. Le 20 octobre, ils se sont imposés 106-100 à Madison Square Garden, lors de leur toute première rencontre avec leur effectif remanié.
Pronostics pour Knicks – 76ers à Philadelphie
Pour les amateurs de paris sportifs, la supériorité défensive de Philadelphie et l’avantage du terrain jouent en faveur des Sixers. Leur back-to-back à Charlotte samedi soir pourrait toutefois réduire leur marge en fin de rencontre, sans nécessairement inverser la tendance.
New York conserve des atouts grâce à son activité au rebond et à sa maîtrise du ballon. Mais la capacité offensive de Tyrese Maxey et Joel Embiid pourrait faire pencher un match serré en faveur de Philadelphie.
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