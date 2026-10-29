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Philadelphie 76ers – New York Knicks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 29/10/2026 à 14:03 Twitter Facebook

Paris sportifs – Les Knicks de New York se déplacent à la Xfinity Mobile Arena pour affronter les 76ers de Philadelphie vendredi 30 octobre 2026, à l’occasion de la deuxième rencontre de la saison entre les deux équipes.

Champions NBA en titre, les Knicks restent sur un bilan mitigé de deux victoires pour trois défaites, tandis que les Sixers, reconstruits cet été autour de Jaylen Brown et de LeBron James après leur élimination en demi-finale de conférence Est, affichent quatre victoires en cinq matchs et s’étaient déjà imposés 106-100 à Madison Square Garden le 20 octobre, de quoi nourrir un pronostic NBA Knicks – 76ers qui s’annonce disputé.

Dans cet article

Forme et perspectives : Knicks et Sixers avant leur duel à Philadelphie

Forme du moment

New York Knicks
2-3 · 8e Est · à l’extérieur
DDDVV
109,8 Pts/match
109,6 Pts encaissés
110,7 Éval. off.
110,9 Éval. déf.

Philadelphia 76ers
4-1 · 2e Est · à domicile
VVVDV
110,8 Pts/match
107,4 Pts encaissés
106,5 Éval. off.
103,3 Éval. déf.

Huitièmes de la Conférence Est avec deux victoires et trois défaites, les Knicks traversent un début de saison mitigé. Leur calendrier particulièrement dense explique toutefois en partie ce bilan.

Leur redressement a commencé le 27 octobre avec leur première victoire de la saison contre Détroit, obtenue 111-97, avant de la confirmer à Chicago.

Lors de leur dernier match, le 28 octobre, New York s’est imposé 133-127 sur le parquet des Bulls, lors d’un back-to-back. Jalen Brunson a été déterminant avec 38 points et 7 passes décisives.

Philadelphie, deuxième de la Conférence Est, présente un bilan de quatre succès pour une défaite. Son seul revers est intervenu le 25 octobre, 93-106 contre Détroit, lors du second match d’un back-to-back et avec une gestion de l’effectif.

Les Sixers ont aussitôt rebondi en s’imposant 114-109 à Indiana le 28 octobre. Joel Embiid y a livré une prestation complète, avec 21 points et 11 rebonds en 39 minutes.

Comparatif des équipes
New York KnicksPhiladelphia 76ers
109,8Pts/match110,8
76ers +1,0
109,6Pts encaissés107,4
76ers -2,2
110,7Éval. offensive106,5
Knicks +4,2
110,9Éval. défensive103,3
76ers -7,6
48,2Rebonds/match42,2
Knicks +6,0
26,8Passes/match24,6
Knicks +2,2
16,0Pertes de balle13,4
76ers -2,6
42,2 %Au tir (FG%)42,8 %
76ers +0,6 %

La différence de rythme participe à l’écart de production offensive entre les deux équipes. Philadelphie évolue à 104,0 possessions par rencontre, contre 99,0 pour New York, un rythme plus soutenu qui peut augmenter les totaux sans nécessairement refléter une efficacité supérieure.

Les Knicks conservent néanmoins un avantage offensif et au rebond. Ils captent en moyenne 48,2 ballons par match, contre 42,2 pour les Sixers.

La défense constitue en revanche le principal point fort de Philadelphie. Avec une évaluation défensive de 103,3, contre 110,9 pour New York, les Sixers affichent près de huit points d’avance dans ce domaine.

Un élément de calendrier pourrait aussi peser sur la rencontre : Philadelphie se déplace dès le lendemain à Charlotte, dans le cadre d’un back-to-back. Nick Nurse pourrait donc limiter les minutes de certaines joueurs ce soir.

Infos équipes : les absences qui pèsent sur Knicks – 76ers

Absences
New York Knicks
Jose Alvarado, entorse à la cheville gaucheMeneur remplaçant Absent
Philadelphia 76ers
Jabari Walker, gêne au genou gaucheAilier de rotation Absent
Dominick Barlow, réaction de stress au bas du dosAbsence d’au moins deux semaines depuis le 19 octobre Absent
Tacko Fall, élongation au quadriceps gauchePivot remplaçant Absent
Ariel Hukporti, rupture du tendon d’Achille droitSaison terminée Absent

La seule absence certaine chez les Knicks concerne Jose Alvarado, toujours affecté par une entorse de la cheville gauche subie contre Orlando. Son indisponibilité prive Jalen Brunson d’un véritable remplaçant au poste de meneur.

Philadelphie compte davantage de forfaits, mais ils concernent principalement des éléments de rotation. Jabari Walker, Dominick Barlow et Tacko Fall sont tous indisponibles, tandis qu’Ariel Hukporti ne rejouera plus cette saison après une rupture du tendon d’Achille.

Aucun de ces quatre joueurs n’est titulaire, ce qui devrait permettre aux Sixers d’aligner intégralement leur cinq de départ : Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid.

Les Knicks devraient présenter le même groupe titulaire que lors de leur victoire à Chicago, avec Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

Le banc philadelphien a récemment apporté une contribution importante, notamment à travers Anfernee Simons, auteur de 20 points à 7 sur 11 au tir, dont 6 sur 10 à trois points, lors du succès à Indiana. Jordan Clarkson occupe un rôle similaire dans la seconde unité new-yorkaise.

Duels clés entre les Knicks de New York et les Sixers de Philadelphie

Jalen Brunson face à Tyrese Maxey
Jalen Brunson

Jalen Brunson
NYK
VS
Tyrese Maxey

Tyrese Maxey
PHI
25,8 Pts/match
5,0 Passes/match
28,4 Pts/match
4,6 Passes/match
Matchs joués : 5 sur 5 pour chacun des deux meneurs

Ni Jalen Brunson ni Tyrese Maxey n’a manqué un seul match cette saison, et celui des deux qui imposera son tempo prendra l’ascendant.

Karl-Anthony Towns face à Joel Embiid
Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns
NYK
VS
Joel Embiid

Joel Embiid
PHI
21,8 Pts/match
13,8 Rebonds/match
21,5 Pts/match
10,0 Rebonds/match
Matchs joués : 5 sur 5 pour Karl-Anthony Towns, 4 sur 5 pour Joel Embiid

Karl-Anthony Towns devance Joel Embiid au rebond cette saison, mais Joel Embiid n’a disputé que quatre matchs sur cinq, ce qui nuance la comparaison brute.

Jalen Brunson et Tyrese Maxey ont disputé tous les matches de leur équipe cette saison. Leur confrontation au poste de meneur pourrait largement influencer le rythme et le contrôle du match.

Dans la raquette, Karl-Anthony Towns devance Joel Embiid au rebond, avec 13,8 prises par match contre 10,0. Cet écart doit toutefois être nuancé, puisque Embiid était absent lors de la défaite de Philadelphie face à Détroit.

Paris joueurs pour le match Knicks – 76ers

Paris sur les performances individuelles
Jalen Brunson

Jalen BrunsonNYK

Points marquésPlus de 24,5
25,8 Saison PTS
25,8 5 derniers
5/5 Matchs joués

Jalen Brunson tourne à 25,8 points de moyenne sur cinq matchs, dont une sortie à 38 points à Chicago.

Tyrese Maxey

Tyrese MaxeyPHI

Points marquésPlus de 26,5
28,4 Saison PTS
28,4 5 derniers
5/5 Matchs joués

Tyrese Maxey shoote à 46,2 % au tir cette saison et n’a pas peur de prendre ses responsabilités.

Joel Embiid

Joel EmbiidPHI

RebondsPlus de 9,5
10,0 Saison REB
10,0 5 derniers
4/5 Matchs joués

Joel Embiid a capté 11 rebonds lors de trois de ses quatre matchs joués, et reste toujours aussi imposant sous le cercle.

Confrontations directes : l’historique entre New York et Philadelphie

Confrontations directes
New York Knicks

VS

Philadelphia 76ers
20 oct. 202676ers 106-100 KnicksNew York
4 mai 2026Knicks 137-98 76ersDemi-finale Est · New York

La rivalité récente tourne clairement à l’avantage de New York. Au printemps dernier, les Knicks avaient éliminé Philadelphie en quatre manches sèches en demi-finale de la Conférence Est, avant de décrocher le titre NBA.

Les Sixers ont toutefois répondu dès le lancement de la saison régulière. Le 20 octobre, ils se sont imposés 106-100 à Madison Square Garden, lors de leur toute première rencontre avec leur effectif remanié.

Pronostics pour Knicks – 76ers à Philadelphie

Pronostics
Écart76ers -2,51,95Philadelphie possède la meilleure évaluation défensive des deux équipes et a déjà battu ces Knicks une fois cette saison.
TotalPlus de 231,5 points1,91Les deux équipes ont dépassé la centaine de points lors de chacun de leurs deux derniers matchs, et le rythme élevé des Sixers soutient un total de points haut.
Perf. joueurJalen Brunson plus de 24,5 pointsNew York peut toujours compter sur son MVP des Finales NBA pour scorer.
Perf. joueurTyrese Maxey plus de 26,5 pointsTyrese Maxey reste un scoreur efficace face à une défense new-yorkaise moins hermétique que celle de Philadelphie.
Combiné76ers -2,5 + Joel Embiid plus de 9,5 rebondsDeux angles distincts sur le même avantage intérieur : la présence de Joel Embiid au rebond et la supériorité défensive globale de Philadelphie.
Pronostic sur le score du match
Philadelphia 76ers 118-115 New York Knicks
Écart de points : 3 · Total de points : 233

Pour les amateurs de paris sportifs, la supériorité défensive de Philadelphie et l’avantage du terrain jouent en faveur des Sixers. Leur back-to-back à Charlotte samedi soir pourrait toutefois réduire leur marge en fin de rencontre, sans nécessairement inverser la tendance.

New York conserve des atouts grâce à son activité au rebond et à sa maîtrise du ballon. Mais la capacité offensive de Tyrese Maxey et Joel Embiid pourrait faire pencher un match serré en faveur de Philadelphie.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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