Joel Embiid, un chef d’orchestre heureux à Philadelphie

En l’absence de LeBron James, ménagé en raison de douleurs au dos, Joel Embiid a pris les commandes de l’attaque des Sixers. Avec 28 points, 11 rebonds et 10 passes décisives, le pivot a même signé un triple-double pour permettre à Philadelphie de dominer Milwaukee (127-116) et de rester invaincu après trois rencontres.

Sa première passe dans le dos pour VJ Edgecombe illustre tout le plaisir qu’il prend dans ce rôle. Et c’est d’ailleurs sa dixième passe, pour un tir primé de Jaylen Brown, qui a permis aux Sixers de repousser le retour des Bucks. Mais l’intéressé ignorait même qu’il venait de compléter le 11e triple-double de sa carrière.

« Je ne le savais même pas ! Quelqu’un sur le banc me l’a dit », a-t-il assuré après la rencontre, interrogé par les journalistes de Philadelphie. « J’étais surtout heureux de jouer dans le rythme de notre attaque et de créer des opportunités pour les autres. Je prends davantage de plaisir quand nous jouons collectivement, que le ballon circule et que je fais des passes pour tout le monde. On se sent tellement mieux en tant que basketteur. »

Prendre le relais de LeBron James

Habitué à porter l’attaque des Sixers par son scoring, l’ancien MVP a cette fois aussi endossé le costume de meneur, notamment pour alimenter Jaylen Brown (27 points), Tyrese Maxey (26 points) ou VJ Edgecombe (17 points).

« LeBron fait beaucoup ça. Même quand il joue, j’essaie de faire la même chose. Mais quand il n’est pas sur le terrain, quelqu’un doit prendre ce rôle de chef d’orchestre », explique Joel Embiid. « Nous avons beaucoup de joueurs capables de créer leurs propres tirs. Il fallait donc s’assurer que les espaces soient bons, appeler les systèmes, créer des occasions pour tout le monde et veiller à ce que chacun soit au bon endroit. »

Une responsabilité qui lui convient d’autant mieux qu’il prend plaisir à voir ses partenaires s’exprimer. Et notamment Jaylen Brown, dont l’intégration reste encore en cours.

« Nous voulons simplement qu’il soit lui-même. Je ne cesse de lui répéter : sois toi-même, nous sommes derrière toi. Attaque, baisse la tête et fonce, c’est ce qu’il fait le mieux. Va chercher tes tirs à mi-distance, termine près du cercle », poursuit Joel Embiid, qui attend également beaucoup de son nouveau partenaire sur le plan défensif.

« Quand je m’amuse, c’est là que je suis à mon meilleur niveau »

Après plusieurs saisons compliquées sur le plan physique, le pivot semble également retrouver le plaisir simple de jouer. Même s’il ne cache pas les difficultés traversées.

« La vie peut parfois être déprimante, mais au bout du compte, ça reste amusant. Quand je joue mon meilleur basket, c’est quand je prends du plaisir. Peu importe ce qui se passe, quand je suis de bonne humeur et que je m’amuse, c’est là que je suis à mon meilleur niveau. »

Et le pivot d’insister sur l’importance de garder du recul : « On traverse des hauts et des bas. Il faut garder un équilibre. Même quand on est au plus bas, il faut se rappeler la chance qu’on a. Pour moi, c’est ma famille. Le basket est la raison pour laquelle la vie peut parfois être déprimante, mais c’est aussi une bénédiction. »

Pour autant, malgré ce triple-double et les trois victoires des Sixers, Joel Embiid se dit loin de son meilleur niveau.

« Je suis heureux de jouer au basket, mais je ne suis pas vraiment satisfait de ma façon de jouer. Je ne suis pas efficace, même pas proche de ce que je devrais être. Je retrouve progressivement mes sensations en défense, au rebond, dans la création pour les autres. Mais en tant que scoreur, je dois encore trouver la solution. Quand je serai vraiment redevenu moi-même, au poste bas, à mi-distance et à 3-points, ça changera beaucoup de choses. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25.4 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30.4 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33.7 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29.5 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31.1 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33.8 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34.6 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31.6 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9 2026-27 PHI 3 34.7 39.2 21.4 81.5 2.0 7.7 9.7 5.7 3.7 1.0 3.0 1.0 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.