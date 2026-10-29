Boston Celtics – Chicago Bulls : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Boston Celtics reçoivent les Chicago Bulls au TD Garden le vendredi 30 octobre 2026, lors d’une affiche qui oppose deux équipes aux trajectoires très différentes. Le match débutera à 19 h 30, heure de l’Est, soit à 1 h 30 dans la nuit du vendredi au samedi en France.

Avec trois succès en quatre rencontres, Boston pointe à la quatrième place de la Conférence Est. Chicago, lui, occupe la dernière position après cinq matches, avec une seule victoire au compteur et des difficultés défensives récurrentes. Les deux formations se sont déjà retrouvées il y a quatre jours, dans ce même antre. Les Celtics avaient alors infligé une lourde défaite aux Bulls, sur le score de 134 à 99.

Ce nouveau duel a également une enjeu particulier puisqu’il compte pour la phase de groupes de la NBA Cup, aux côtés d’Atlanta, de Charlotte et de Washington. Retrouvez notre analyse complète du match Boston Celtics – Chicago Bulls, incluant les absences et les paris joueurs.

Boston Celtics et Chicago Bulls, forme du moment et rapport de force

Forme du moment Boston Celtics 3-1 · 4e Est · Domicile D V V V 122,0 PPM 108,7 Points encaissés 117,1 Eff. offensive 108,5 Eff. défensive Chicago Bulls 1-4 · 12e Est · Extérieur D V D D D 107,7 PPM 131,3 Points encaissés 105,8 Eff. offensive 121,7 Eff. défensive

À domicile, Boston reste invaincu cette saison avec trois succès en autant de rencontres. Les Celtics tournent à 122,0 points marqués par match et limitent leurs adversaires à 108,7 points.

Chicago présente un visage très différent en déplacement, avec une victoire pour deux défaites. Les Bulls inscrivent en moyenne 107,7 points, mais en concèdent 131,3.

Depuis leur unique victoire de la saison, décrochée à Milwaukee le 23 octobre, les Bulls ont enchaîné quatre revers consécutifs. Après une lourde défaite de 43 points à Toronto, ils se sont inclinés face à Washington, Boston puis New York.

Les Celtics suivent une trajectoire opposée : battus lors de leur premier match à Detroit, ils ont ensuite remporté trois rencontres de suite. Parmi elles figure une victoire arrachée 125-124 contre Brooklyn sur un tir au buzzer de Jayson Tatum.

Comparatif des équipes Boston Celtics Chicago Bulls 44,3 Rebonds par match 44,8 +0,5 27,8 Passes décisives par match 24,4 +3,4 46,5 % Pourcentage au tir 42,1 % +4,4 % 16,0 Paniers à 3 points réussis 11,6 +4,4

Les statistiques soulignent l’avantage dont dispose Boston sur Chicago, notamment en efficacité au tir et en nombre de paniers à trois points réussis.

Les Bulls affichent aussi le plus gros déficit en matière de pertes de balle, avec 18,0 ballons perdus par rencontre contre 16,0 pour les Celtics. Une fragilité qui les suit depuis le lancement de la saison.

Après le départ de Jaylen Brown vers Philadelphie début juillet, dans un échange qui a permis à Paul George de rejoindre Boston, Jayson Tatum doit désormais assumer un rôle encore plus central dans l’organisation offensive des Celtics.

À Chicago, Caleb Wilson, choisi en quatrième position lors de la dernière draft, est déjà le principal atout offensif des Bulls. Il a d’ailleurs inscrit 30 points lors de la dernière rencontre face à New York.

Chicago Bulls et Boston Celtics, les infos équipes avant la revanche du TD Garden

Absences Boston Celtics Devin Carter, maladie (mononucléose) Remplaçant, faible usage Absent Chicago Bulls Nic Claxton, ischio-jambier gauche Ancien titulaire au poste de pivot, remplacé par Jalen Smith Absent Patrick Williams, adducteur Incertain Tobe Awaka, cheville Incertain

Devin Carter demeure la seule absence confirmée du côté de Boston. Touché par une mononucléose depuis le 18 octobre, il n’a pas encore de date de retour, même si son temps de jeu limité réduit fortement son influence sur la rotation de Joe Mazzulla.

Chicago doit toujours se passer de Nic Claxton, forfait depuis le match du 26 octobre en raison d’une blessure à l’ischio-jambier gauche. Cette absence a conduit Jalen Smith à être aligné comme pivot titulaire lors des deux dernières rencontres.

Patrick Williams et Tobe Awaka demeurent incertains après avoir déjà manqué la réception des Knicks. Leur disponibilité pour cette revanche à Boston devrait être précisée peu avant le coup d’envoi.

Malgré ces incertitudes, Boston devrait présenter un cinq majeur composé de Derrick White, Paul George, Jayson Tatum, Jordan Walsh et Mitchell Robinson. Chicago devrait, lui, reconduire le groupe titulaire utilisé contre New York, avec Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et Jalen Smith.

Sur le banc, les Celtics peuvent également s’appuyer sur Payton Pritchard, meneur de la second unit, qui tourne à 13,3 points et 3,8 passes décisives par match.

Les duels clés de Chicago Bulls – Boston Celtics

Jayson Tatum et Caleb Wilson, le duel des scoreurs Jayson Tatum BOS VS Caleb Wilson CHI 28,0 Points 6,3 Rebonds 20,8 Points 7,0 Rebonds Depuis la blessure de Nic Claxton, Caleb Wilson est devenu le moteur offensif de Chicago, avec 20,8 points et 7,0 rebonds de moyenne par match. Il devra toutefois se mesurer à Jayson Tatum qui assume désormais ce rôle à Boston depuis le départ de Jaylen Brown, et qui tourne à 28,0 points par rencontre. Paul George et Norman Powell, le duel des ailiers tireurs Paul George BOS VS Norman Powell CHI 22,3 Points 43,8 % 3 points 21,6 Points 36,6 % 3 points Paul George a rapidement pris ses repères à Boston, avec une réussite à 3 points supérieure à celle de Norman Powell, pourtant le scoreur le plus régulier de Chicago cette saison avec 21,6 points de moyenne. Derrick White et Josh Giddey, la bataille des meneurs Derrick White BOS VS Josh Giddey CHI 6,3 Passes 1,3 Interceptions 8,0 Passes 0,6 Interceptions Josh Giddey distribue déjà 8,0 passes par match pour Chicago, davantage que Derrick White à Boston, mais la défense des Celtics doit pouvoir limiter l’impact du meneur australien.

Trois duels individuels pèseront sur l’issue du match, entre les deux meilleurs scoreurs, les deux ailiers et les deux meneurs de jeu.

Si Chicago parvient à faire la différence sur au moins deux de ces trois duels, notamment grâce à la relance de Josh Giddey, les Bulls garderont un espoir réaliste de rester dans le match plus longtemps qu’il y a quatre jours.

Paris sur les performances individuelles pour Chicago Bulls – Boston Celtics

Paris sur les performances individuelles Jayson Tatum BOS Passes décisives Plus de 7,5 8,0 Saison PPM 8,0 5 derniers 4/4 Matchs joués Depuis le départ de Jaylen Brown, Jayson Tatum est devenu le principal distributeur de Boston, et il affronte une défense des Bulls qui concède 121,7 points pour 100 possessions. Paul George BOS Paniers à 3 points Plus de 2,5 3,5 Saison PPM 3,5 5 derniers 4/4 Matchs joués Paul George affiche déjà 43,8 % de réussite à 3 points sous le maillot des Celtics, avec 3,5 tirs à 3 points réussis par match depuis son arrivée en provenance de Philadelphie. Caleb Wilson CHI Points marqués Plus de 17,5 20,8 Saison PPM 20,8 5 derniers 5/5 Matchs joués Il reste la principale option offensive de Chicago malgré la série de quatre défaites consécutives des Bulls.

Confrontations directes entre Chicago Bulls et Boston Celtics

Confrontations directes Boston Celtics VS Chicago Bulls Boston Celtics 134-99 Chicago Bulls TD Garden

Les deux formations ne se sont rencontrées qu’une fois cette saison, le 26 octobre 2026. À cette occasion, Boston avait largement dominé Chicago, 134-99, au TD Garden.

Cette défaite constitue la deuxième plus lourde subie par les Bulls depuis le début de l’exercice, derrière le 135-92 encaissé à Toronto cinq jours plus tôt.

Les deux équipes se retrouvent donc à peine quatre jours après cette démonstration, dans la même enceinte.

Pronostics pour Boston Celtics – Chicago Bulls

Pronostics Écart Boston Celtics -11,5 1,91 Boston reste invaincu à domicile cette saison avec une marge moyenne de plus de 13 points d’écart, pendant que Chicago a perdu ses deux derniers déplacements par au moins 20 points d’écart. Total Moins de 232,5 points 1,91 Boston a limité Chicago à 99 points lors de leur dernière rencontre, et les Celtics défendent mieux à domicile qu’à l’extérieur, un facteur qui pèse plus que le rythme élevé des Bulls. Perf. joueur Caleb Wilson plus de 17,5 points Caleb Wilson a dépassé cette marque lors de ses cinq matchs de la saison et reste un danger offensif malgré la défaite attendue. Perf. joueur Jayson Tatum plus de 7,5 passes décisives Jayson Tatum distribue 8,0 passes par match depuis qu’il a pris en charge la création offensive des Celtics, contre une défense de Chicago qui laisse beaucoup d’espace.

Pronostic sur le score du match Boston Celtics 122-104 Chicago Bulls Écart de points : 18 · Total de points : 226

La différence de niveau entre les deux équipes se lit aussi dans leurs notes offensive et défensive, séparées par plus de 20 points. Combinée à son invincibilité à domicile, cette donnée fait de Boston le favori évident de cette rencontre.

Le contraste le plus parlant concerne la défense : les Bulls encaissent nettement plus de points en déplacement que les Celtics n’en concèdent dans leur salle.

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