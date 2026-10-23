Josh Giddey va devoir serrer les dents

Après une première sortie catastrophique face aux Raptors (2 points à 1/10 aux tirs, 6 passes et 5 ballons perdus), Josh Giddey a révélé qu’il n’était pas à 100% physiquement. En effet, le meneur des Bulls s’est blessé au poignet gauche dès le premier match de présaison, face aux Suns…

Comme le rapporte le Chicago Tribune, l’Australien est mal retombé sur son poignet et a passé une IRM. Sans dévoiler le diagnostic exact, il a expliqué qu’il devrait composer avec cette blessure pendant un bon moment.

« Ça va durer toute la saison, pendant un certain temps, mais ça ira », a-t-il confié après la lourde défaite à Toronto (135-92). « Ça ne va pas m’empêcher de jouer, donc tout ira bien. »

Un nouveau système à apprivoiser

D’après The Athletic, le staff médical et le joueur ont étudié plusieurs possibilités avant de décider de gérer cette blessure tout au long de la saison. Josh Giddey n’a toutefois pas souhaité préciser la nature exacte de sa lésion.

Une situation d’autant plus préoccupante que l’ancien joueur du Thunder avait déjà connu plusieurs pépins physiques la saison passée, avant de subir une arthroscopie de la cheville droite au printemps.

Reste à savoir dans quelle mesure son poignet gauche affecte son rendement, alors qu’il est droitier. Car après une présaison très discrète, le meneur de 24 ans a encore souffert face aux Raptors. « C’est probablement à moi de trouver des solutions avec ce nouveau système », reconnaît-il. « Surtout dans le cinq de départ, où tout le monde peut marquer. Il faut trouver le bon équilibre entre être agressif et donner le ballon aux autres. »

« Je dois trouver cet équilibre, évidemment. Je ne l’ai probablement pas assez fait pendant les cinq matchs de présaison et ce soir, mais je pense en être capable » conclut-il.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31.5 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31.1 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25.1 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30.2 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32.1 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0 2026-27 CHI 1 24.0 10.0 0.0 0.0 2.0 5.0 7.0 6.0 2.0 0.0 5.0 0.0 2.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.