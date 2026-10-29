Ernie Johnson va quitter « Inside the NBA » à la fin de la saison

Une figure incontournable de l’univers télévisuel NBA s’apprête à tirer sa révérence. Ernie Johnson vient d’annoncer dans une vidéo publiée en ligne son intention de se retirer de l’emblématique émission « Inside the NBA » à l’issue de cette saison, la 37e de sa carrière.

« Cette décision m’appartient entièrement. C’est le moment. Ce fut un honneur de partager tant de soirées, des décennies en réalité, autour de la table avec mes frères », Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O’Neal, lâche le présentateur âgé aujourd’hui de 70 ans.

Usé par ces années de service, le commentateur tenait à ce que la préparation de chaque émission ne devienne jamais une corvée. « J’ai toujours aimé cette partie de mon travail. Mais je me suis toujours promis que si cela devenait un jour davantage une contrainte qu’un plaisir, je saurais qu’il serait temps de me retirer », justifie Ernie Johnson, évoquant aussi des problèmes cardiaques auxquels il fait face depuis deux ans.

« Ernie Johnson est l’une des figures les plus respectées et les plus appréciées des médias sportifs. Depuis plus de trois décennies, il est au cœur d’Inside the NBA et a contribué à faire de l’émission l’un des programmes de plateau les plus emblématiques et les plus divertissants du sport », salue Jimmy Pitaro, président d’ESPN.

L’hommage de Charles Barkley à son « frère »

Au fil des décennies, le quatuor de choc a animé les nuits NBA en mêlant analyses, débats enflammés et séquences restées dans les mémoires. Ernie Johnson, qui travaille pour Turner Sports depuis 1989, en est le chef d’orchestre.

Il assure l’équilibre entre les fortes personnalités autour de lui. L’émission, passée de TNT Sports à ESPN et ABC depuis la saison dernière, a remporté près d’une vingtaine de Sports Emmy Awards.

« Ça a été une aventure incroyable. Tu as été notre leader incontesté. […] La question qu’on me pose probablement le plus souvent, c’est : Ernie Johnson est-il aussi bon qu’il en a l’air ? Et je réponds : franchement, il est encore meilleur que ça. Je veux donc te dire merci d’avoir été notre leader pendant toutes ces années. Même si je savais que ça allait arriver, ça reste difficile à accepter, mon frère », réagit un Charles Barkley très ému en plateau.

En septembre, ce dernier avait annoncé lui aussi son intention de se retirer, comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises par le passé, liant son destin à celui de son collègue. « On est un package », formulait l’ancien intérieur.

Ernie Johnson, qui vient de lancer une société de production dédiée aux « histoires positives » du monde sportif, précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une retraite. Il restera proche de l’univers basket en continuant à couvrir la March Madness et à participer à d’autres projets pour TNT et CBS.