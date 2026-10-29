Collin Sexton, l’énergie contagieuse des Lakers

Privés de Luka Doncic, touché au dos, les Lakers ont connu une entame difficile face aux Clippers, encaissant notamment un 7-0. Mais l’entrée en jeu de Collin Sexton a rapidement changé la dynamique de la rencontre.

Pour se mettre en confiance, le meneur a commencé par inscrire un panier à 3-points, bien loin de sa maladresse de la veille face aux Blazers, lorsqu’il avait terminé à 0/5 derrière l’arc.

« Une fois entre ces lignes, c’est eux contre nous. Je vais faire tout ce dont mon équipe a besoin », affirme-t-il. « J’ai l’impression que je deviens quelqu’un d’autre lorsque la rencontre débute. Mes coéquipiers le savent et ils essaient de me parler un petit peu, mais ils savent que je suis dans la zone et qu’il est temps de partir à la guerre. »

À la mi-temps, Collin Sexton compte déjà 10 points, mais il ne lève pas le pied au retour des vestiaires. L’ancien joueur du Jazz s’offre même une séquence de 11 points consécutifs pour mettre son équipe à l’abri.

« Quand il entre en jeu, il n’a pas besoin d’appuyer sur l’interrupteur »

Limité à cinq points lors du premier derby de Los Angeles, Collin Sexton a cette fois corrigé le tir, terminant avec 21 points à 6/11 au tir, dont 4/7 à 3-points. Une adresse bienvenue après un début de saison compliqué, puisqu’il n’avait réussi que deux de ses 13 premières tentatives derrière l’arc.

« Une fois que j’aurai récupéré mes jambes, je vais continuer de réussir ces tirs. Ce n’est pas facile de revenir de blessure, mais mes coéquipiers sont là pour m’encourager à continuer de tirer et à aller de l’avant », dit-il.

Mais son apport ne s’est pas limité à son efficacité offensive. Sans perdre le moindre ballon, Collin Sexton a également multiplié les efforts défensifs, exerçant une pression constante sur les porteurs de balle adverses.

Une activité qui a contribué à perturber l’attaque des Clippers, coupables de 24 pertes de balle.

« Il est toujours le même. Quand il entre en jeu, il n’a pas besoin d’appuyer sur l’interrupteur. Honnêtement, je pense qu’il est prêt à jouer dès qu’il se lève », s’amuse Quentin Grimes. « C’est une saison de 82 matchs, vous ne pouvez pas être à fond tous les soirs, mais j’ai l’impression qu’il est ce gars qui se donne à fond chaque soir. Si cela ne rentre pas en début de match, il entre sur le terrain et change toute la dynamique de la rencontre. C’est contagieux. Tout le monde veut jouer dur quand vous voyez quelqu’un se donner à fond comme lui. »

Collin Sexton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CLE 82 31.8 43.0 40.2 83.9 0.7 2.2 2.9 3.0 2.3 0.5 2.3 0.1 16.7 2019-20 CLE 65 33.0 47.2 38.0 84.6 0.9 2.2 3.1 3.0 2.2 1.0 2.4 0.1 20.8 2020-21 CLE 60 35.3 47.5 37.1 81.5 1.0 2.2 3.1 4.4 2.6 1.0 2.8 0.2 24.3 2021-22 CLE 11 28.8 45.0 24.4 74.4 1.2 2.1 3.3 2.1 2.3 0.9 2.8 0.0 16.0 2022-23 UTH 48 23.9 50.6 39.3 81.9 0.8 1.4 2.2 2.9 2.3 0.6 1.8 0.1 14.3 2023-24 UTH 78 26.6 48.7 39.4 85.9 0.9 1.7 2.6 4.9 2.0 0.8 2.1 0.2 18.7 2024-25 UTH 63 27.9 48.0 40.6 86.5 1.0 1.8 2.7 4.2 2.3 0.7 2.5 0.1 18.4 2025-26 CHA/CHI 68 23.7 48.5 40.1 85.5 0.6 1.7 2.3 3.3 2.1 1.1 2.1 0.1 15.4 2026-27 LAL 3 16.7 39.3 15.4 75.0 0.0 1.3 1.3 2.3 2.0 1.0 2.0 0.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.