Stephen Curry égale LeBron James et défie aussi le temps

À 38 ans, Stephen Curry continue de repousser les limites du temps. Dans la victoire des Warriors à Minnesota (119-114), le meneur All-Star a inscrit 44 points, accompagnés de 8 rebonds et 6 passes décisives.

Une performance qui lui permet d’égaler LeBron James avec 15 rencontres à 40 points ou plus après 35 ans, un record dans l’histoire de la NBA. Michael Jordan complète le podium avec 12.

« C’est une chance ! », a réagi le quadruple champion NBA. « Cela m’a rappelé aujourd’hui à quel point j’ai de la chance de toujours pouvoir pratiquer ce sport au niveau que j’attends de moi-même. Quand le corps répond bien et que les tirs commencent à rentrer, toute la joie revient, ainsi que le souvenir de tout le travail accompli. »

Il n’a appris que dans le vestiaire qu’il avait égalé LeBron James. « Franchement, je ne l’ai appris qu’après le match, ce qui était plutôt agréable », a-t-il expliqué. « J’étais simplement dans le moment présent, en train de jouer. La longévité est quelque chose dont j’essaie de faire une fierté, et pour le moment, ça se passe plutôt bien. »

Un record en carrière aux lancers-francs

Stephen Curry a ainsi fait basculer la rencontre dans le deuxième quart-temps. En un peu plus de trois minutes, il a inscrit 17 points avec cinq paniers à 3-points, permettant aux Warriors de transformer une courte avance en un écart de 16 points à la pause avec 23 points au compteur.

« Le match a pris un rythme un peu différent lorsque j’ai commencé à chauffer dans le deuxième quart-temps et que j’ai dû jouer une séquence légèrement plus longue », a-t-il raconté. « C’est agréable de continuer à progresser et de sortir de cette rencontre en se sentant bien. »

Si Stephen Curry a terminé à seulement 11/27 au tir, dont 6/16 derrière l’arc, il a compensé ses échecs près du cercle. Avec un parfait 16/16, il a ainsi établi son record personnel de lancers-francs réussis dans un match sans le moindre échec. Il affiche d’ailleurs désormais 39/39 dans l’exercice depuis le début de la saison.

« Certains lancers ont été obtenus alors que nous étions dans le bonus, en utilisant leur agressivité contre eux », a-t-il détaillé. « Mais sur d’autres actions, j’ai pu attaquer le cercle et me sentir à l’aise dans la raquette. Ils me pressaient quasiment jusqu’à la ligne médiane, donc il y avait forcément des espaces pour pénétrer. »

« Plus révélateur de mon état de forme »

L’action la plus symbolique de sa soirée n’est d’ailleurs même pas un à 3-points. Stephen Curry s’est ainsi offert un « circus shot » périlleux près du cercle, avec une chute à la clé sans conséquence, preuve que son corps répond à nouveau après une précédente saison compliquée.

« C’est surtout révélateur de la façon dont je me sens, au regard de mon âge, du kilométrage et de la manière dont la saison dernière s’est déroulée », poursuit-il. « Le simple fait d’avoir tenté cette action et d’avoir eu la confiance nécessaire pour attaquer le cercle en dit beaucoup. Dans certaines situations, vous jouez simplement au basket, vous réagissez et vous ne réfléchissez à rien. C’en était une. »

Tout n’a pourtant pas été parfait. Après avoir compté jusqu’à 24 points d’avance, Golden State a laissé Minnesota revenir à quatre unités dans les dernières secondes. De’Anthony Melton et les deux derniers lancers-francs de Stephen Curry ont finalement sécurisé une deuxième victoire consécutive.

« Celle-ci a été un peu plus stressante qu’elle n’aurait dû l’être », reconnaissait le meneur. « Mais, comme nous le disons toujours, c’est mieux de tirer des leçons dans la victoire. Terminer ce déplacement avec deux victoires et une défaite représente un pas dans la bonne direction. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GSW 80 36.2 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GSW 74 33.6 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GSW 26 28.1 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GSW 78 38.2 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GSW 78 36.5 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GSW 80 32.7 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GSW 79 34.2 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GSW 79 33.4 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GSW 51 32.0 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GSW 69 33.8 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GSW 5 27.9 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GSW 63 34.2 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GSW 64 34.5 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GSW 56 34.7 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GSW 74 32.7 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GSW 70 32.2 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GSW 43 30.9 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6 2026-27 GSW 4 27.3 47.7 38.9 100.0 0.5 3.3 3.8 3.5 1.8 1.5 1.8 0.0 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.