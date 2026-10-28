Stephen Curry et Draymond Green ont leur propre langage secret

En fin de contrat en 2027, Draymond Green vit peut-être ses derniers mois aux côtés de Stephen Curry. Leur association pourrait ainsi prendre fin dans quelques mois, tournant la page d’une aventure légendaire de quinze saisons à Golden State, couronnée par quatre titres de champion NBA (2015, 2017, 2018, 2022).

Cette perspective occupe-t-elle déjà les pensées des deux joueurs, alors que la saison 2026/27 vient de débuter ?

« On ne voit pas les choses ainsi, du tout. C’est évident que c’est possible mais qui se préoccupe de ce qui se passera d’ici huit ou neuf mois ? Rien n’est sûr », répond l’intérieur à The Athletic.

« On est conscient que ça va se finir un moment ou un autre et on a ça dans un coin de la tête car on sait qu’on a peu d’années devant nous », reconnaît de son côté le meneur de jeu, avant de finalement rejoindre son coéquipier. « Néanmoins, on est assez mature pour rester dans l’instant présent et profiter de ce qu’on fait. On se rapproche de la fin et cette pensée de la fin rend l’urgence encore plus réelle et motivante. »

Même Steve Kerr ne connaît pas tous leurs codes

Il faut dire qu’au fil des années, les deux hommes ont développé une complicité exceptionnelle sur le terrain. Au point de posséder leur propre langage, avec des codes que même Steve Kerr ne maîtrise pas toujours. Le coach des Warriors en a fait l’expérience la saison passée, lors d’un temps-mort.

« La saison passée, durant un temps-mort, Draymond se retourne vers Stephen et lui dit qu’il faut faire l’action ‘Milwaukee’. Je me suis demandé ce que c’était car on n’avait aucun système appelé ainsi. Et Draymond s’excuse alors et me dit que c’est leur code pour une action que l’on fait. Ils l’ont exécutée et j’ai reconnu l’action », se souvient l’entraîneur. « Ça montre leur niveau de communication. Personne dans l’équipe ne savait ce qu’était Milwaukee et ça vient de leurs années communes. »

Et pour Draymond Green, nul besoin que les autres soient dans la confidence. « Il n’y a que deux joueurs qui ont besoin de le savoir. C’est la magie que Stephen et moi connaissons, et Steve Kerr », insiste-t-il.

Stephen Curry, lui, n’apprécie même pas que ce fameux code soit désormais connu. « Je déteste le fait qu’on sache ce mot », lâche-t-il au journaliste de The Athletic qui l’interroge sur cette fameuse action « Milwaukee ».

« C’est comme avoir un jumeau », compare Draymond Green. Stephen Curry confesse qu’en dehors de son coéquipier, il n’y a qu’avec sa femme qu’il a un langage secret, « pour des raisons différentes, qui ne concernent pas le basket. C’est un autre monde ». Celui avec Draymond Green pourrait se refermer dans quelques mois…