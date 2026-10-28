Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – L’Intuit Dome accueille la seconde confrontation de la saison entre LA Clippers et Los Angeles Lakers dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h30 heure française, avec notre pronostic NBA Clippers Lakers qui penche nettement en faveur des visiteurs.

Après leur succès 125-117 lors du premier duel il y a cinq jours, les partenaires de Luka Doncic abordent cette nouvelle confrontation en back-to-back après leur défaite la nuit dernière contre les Blazers. Les Clippers, eux, reviennent après deux journées complètes de repos, mais seront privés de six joueurs.

Comment se présente la forme avant Clippers et Lakers ?

Forme du moment LA Clippers 1-2 · 9e, Conférence Ouest · domicile V D D 113,0 Pts/match 109,7 Pts encaissés 109,7 Eff. off. 106,5 Eff. déf. Los Angeles Lakers 3-1 · 5e, Conférence Ouest · extérieur V V V D 128,3 Pts/match 120,3 Pts encaissés 126,7 Eff. off. 117,6 Eff. déf.

Les Lakers possèdent la meilleure attaque de la ligue après quatre rencontres, portée par le duo Luka Doncic – Austin Reaves, qui tourne à près de 63 points de moyenne à eux deux.

Leur unique déplacement de la saison a donné lieu à leur meilleur total offensif, avec 132 points inscrits à Utah le 25 octobre. Toutefois, Damian Lillard a définitivement refroidi leurs ambitions mardi lors de la défaite 129-136 concédée à domicile contre Portland, un premier revers cette saison.

Les Clippers ont bénéficié de deux journées complètes de récupération depuis leur défaite 101-108 à Oklahoma City, leur seule véritable pause dans un calendrier dense de cinq matchs en huit jours.

Ce repos ne comble toutefois pas leur manque de création offensive. Depuis l’absence de Rui Hachimura, leur meilleur marqueur en pré-saison, Darius Garland doit assumer une responsabilité encore plus importante.

Comparatif des équipes LA Clippers Los Angeles Lakers 113,0 Pts/match 128,3 Lakers +15,3 109,7 Pts encaissés 120,3 Clippers -10,6 40,7 Reb/match 35,5 Clippers +5,2 27,7 Passes/match 26,0 Clippers +1,7 49,2 % FG% 55,0 % Lakers +5,8 % 40,9 % 3P% 42,1 % Lakers +1,2 %

Ces statistiques confirment l’impression laissée sur le parquet : l’attaque des Lakers domine la ligue, tandis que les Clippers s’appuient sur leur travail au rebond et sur la circulation de balle orchestrée par Darius Garland.

Le rebond et les passes décisives demeurent les deux secteurs où les Clippers conservent une faible avance, un équilibre précaire face à un adversaire nettement plus adroit au tir.

La défense constitue l’atout principal des joueurs de Tyronn Lue pour espérer rester dans le match, avec une efficacité défensive légèrement meilleure que celle des Lakers, construite notamment sur leur solide prestation à domicile contre Sacramento.

Cette solidité devra toutefois tenir pendant quarante-huit minutes sans Rui Hachimura, face à une attaque qui a déjà dépassé les 125 points à quatre reprises en quatre matchs.

Infos équipes et absences avant Lakers et Clippers

Absences LA Clippers Rui Hachimura, quadriceps meilleur marqueur de la présaison Absent Bradley Beal, genou Absent Brandon Ingram, tendon d’Achille partiellement rompu Absent Jordan Miller, coiffe des rotateurs Absent Max Strus, aponévrose plantaire partiellement déchirée Absent Yanic Konan Niederhauser, pied Absent Los Angeles Lakers Cameron Carr, oblique rappelé de G League Absent Adou Thiero, genou Absent

Chez les Lakers, seuls Cameron Carr et Adou Thiero sont absents pour ce match.

Luka Doncic, Austin Reaves, Ziaire Williams, Matisse Thybulle et Walker Kessler constituent le cinq probable, avec Jaden Hardy et Jake LaRavia en première rotation.

La liste des forfaits est bien plus longue chez les Clippers : Rui Hachimura rejoint Bradley Beal, Brandon Ingram, Jordan Miller, Max Strus et Yanic Konan Niederhauser, soit six absences au total pour une équipe déjà en difficulté offensivement.

Darius Garland, Kris Dunn, Kobe Sanders, Derrick Jones Jr. et Isaiah Jackson devraient former le cinq de départ, avec une dépendance évidente à la création de Garland en l’absence d’ailiers disponibles.

Six forfaits à ce stade de la saison restent inhabituels et laissent aux Clippers tout juste assez de joueurs disponibles pour aligner une rotation à neuf.

Les duels clés de Clippers contre Lakers

Si les Lakers ne comptent que deux absences mineures, les Clippers doivent eux composer avec six absences qui pèsent lourd sur leur rotation, et l’issue de ce match devrait surtout se jouer sur deux duels individuels plutôt que sur la profondeur de banc.

Le premier oppose les deux meneurs les plus sollicités de la rencontre, le second les deux derniers véritables protecteurs d’arceau encore disponibles une fois l’absence de Rui Hachimura prise en compte.

Darius Garland face à Luka Doncic Darius Garland LAC VS Luka Doncic LAL 24,0 Pts/match 7,0 Passes/match 36,0 Pts/match 8,3 Passes/match Luka Doncic réalise un début de saison hors normes, et avec Darius Garland comme seul véritable créateur des Clippers en l’absence de Bradley Beal, celui qui imposera le rythme entre les deux pourrait décider du résultats du match. Isaiah Jackson face à Walker Kessler Isaiah Jackson LAC VS Walker Kessler LAL 5,7 Reb/match 0,7 Contres/match 8,0 Reb/match 2,8 Contres/match Avec ses 2,8 contres de moyenne, Walker Kessler offre aux Lakers une présence dissuasive près du cercle qu’Isaiah Jackson ne peut pas compenser seul.

Les paris sur les performances individuelles entre Clippers et Lakers

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 29,5 36,0 Saison pts 4 Matchs joués Luka Doncic a dépassé ce seuil lors de ses quatre matchs cette saison, y compris une sortie à 52 points contre Utah. Austin Reaves LAL Points marqués Plus de 22,5 26,5 Saison pts 4 Matchs joués Austin Reaves n’est jamais descendu sous les 23 points cette saison, une régularité pour soutenir Luka Doncic en attaque. Darius Garland LAC Passes décisives Plus de 5,5 7,0 Saison passes 3 Matchs joués Darius Garland distribue plus de sept passes par match en tant que seul véritable option offensive des Clippers.

Clippers et Lakers, que disent les confrontations directes ?

Confrontations directes LA Clippers VS Los Angeles Lakers Lakers 125-117 Clippers Los Angeles

Les deux franchises se sont rencontrées déjà une fois cette saison, avec une nette victoire des Lakers lors de ce premier duel disputé cinq jours plus tôt à Los Angeles.

Pendant six saisons, Kawhi Leonard a incarné le visage des Clippers. Son transfert vers les Toronto Raptors, finalisé en septembre, laisse toutefois la franchise sans repère offensif de ce niveau.

Dans ce contexte, Darius Garland, entouré d’un secteur intérieur largement remanié, doit à lui seul construire une identité collective encore en devenir.

Pronostics pour Clippers et Lakers

Pronostics Écart Lakers -5,5 Les bookmakers placent largement les Lakers favoris malgré le back-to-back, et leur attaque devrait suffire à couvrir cet écart face à six absents côté Clippers. Total Plus de 228,5 points Le rythme des Lakers et une défense adverse privée de son meilleur protecteur d’arceau orientent ce match vers un score élevé. Perf. joueur Luka Doncic plus de 29,5 points Luka Doncic a franchi cette ligne à chaque sortie cette saison contre une rotation des Clippers très affaiblie. Perf. joueur Darius Garland plus de 5,5 passes Darius Garland porte seul la création offensive des Clippers et a dépassé ce total à chacun de ses trois matchs cette saison. Combiné Lakers -5,5 + Luka Doncic plus de 29,5 points Les deux paris reposent sur la même attaque des Lakers, avec Luka Doncic comme moteur principal de l’écart attendu.

Pronostic sur le score du match LA Clippers 112-126 Los Angeles Lakers Écart de points : 14 · Total de points : 238

Même affaiblis par le voyage et un calendrier dense, les Lakers disposent de suffisamment de puissance offensive pour s’imposer face à des Clippers incapables de compenser six absences.

Un exploit à domicile n’est pas totalement à écarter si Isaiah Jackson et Kris Dunn provoquent des pertes de balle, mais l’écart entre les deux effectifs paraît trop important pour être comblé lors de ce match.

Luka Doncic et Austin Reaves ont porté l’attaque des Lakers lors de chacune de leurs quatre premières rencontres. Sans un sursaut défensif complet, la rotation réduite des Clippers devrait de nouveau en subir les conséquences.

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