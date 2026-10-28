Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – L’Intuit Dome accueille la seconde confrontation de la saison entre LA Clippers et Los Angeles Lakers dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h30 heure française, avec notre pronostic NBA Clippers Lakers qui penche nettement en faveur des visiteurs.
Après leur succès 125-117 lors du premier duel il y a cinq jours, les partenaires de Luka Doncic abordent cette nouvelle confrontation en back-to-back après leur défaite la nuit dernière contre les Blazers. Les Clippers, eux, reviennent après deux journées complètes de repos, mais seront privés de six joueurs.
Comment se présente la forme avant Clippers et Lakers ?
Les Lakers possèdent la meilleure attaque de la ligue après quatre rencontres, portée par le duo Luka Doncic – Austin Reaves, qui tourne à près de 63 points de moyenne à eux deux.
Leur unique déplacement de la saison a donné lieu à leur meilleur total offensif, avec 132 points inscrits à Utah le 25 octobre. Toutefois, Damian Lillard a définitivement refroidi leurs ambitions mardi lors de la défaite 129-136 concédée à domicile contre Portland, un premier revers cette saison.
Les Clippers ont bénéficié de deux journées complètes de récupération depuis leur défaite 101-108 à Oklahoma City, leur seule véritable pause dans un calendrier dense de cinq matchs en huit jours.
Ce repos ne comble toutefois pas leur manque de création offensive. Depuis l’absence de Rui Hachimura, leur meilleur marqueur en pré-saison, Darius Garland doit assumer une responsabilité encore plus importante.
Ces statistiques confirment l’impression laissée sur le parquet : l’attaque des Lakers domine la ligue, tandis que les Clippers s’appuient sur leur travail au rebond et sur la circulation de balle orchestrée par Darius Garland.
Le rebond et les passes décisives demeurent les deux secteurs où les Clippers conservent une faible avance, un équilibre précaire face à un adversaire nettement plus adroit au tir.
La défense constitue l’atout principal des joueurs de Tyronn Lue pour espérer rester dans le match, avec une efficacité défensive légèrement meilleure que celle des Lakers, construite notamment sur leur solide prestation à domicile contre Sacramento.
Cette solidité devra toutefois tenir pendant quarante-huit minutes sans Rui Hachimura, face à une attaque qui a déjà dépassé les 125 points à quatre reprises en quatre matchs.
Infos équipes et absences avant Lakers et Clippers
Chez les Lakers, seuls Cameron Carr et Adou Thiero sont absents pour ce match.
Luka Doncic, Austin Reaves, Ziaire Williams, Matisse Thybulle et Walker Kessler constituent le cinq probable, avec Jaden Hardy et Jake LaRavia en première rotation.
La liste des forfaits est bien plus longue chez les Clippers : Rui Hachimura rejoint Bradley Beal, Brandon Ingram, Jordan Miller, Max Strus et Yanic Konan Niederhauser, soit six absences au total pour une équipe déjà en difficulté offensivement.
Darius Garland, Kris Dunn, Kobe Sanders, Derrick Jones Jr. et Isaiah Jackson devraient former le cinq de départ, avec une dépendance évidente à la création de Garland en l’absence d’ailiers disponibles.
Six forfaits à ce stade de la saison restent inhabituels et laissent aux Clippers tout juste assez de joueurs disponibles pour aligner une rotation à neuf.
Les duels clés de Clippers contre Lakers
Si les Lakers ne comptent que deux absences mineures, les Clippers doivent eux composer avec six absences qui pèsent lourd sur leur rotation, et l’issue de ce match devrait surtout se jouer sur deux duels individuels plutôt que sur la profondeur de banc.
Le premier oppose les deux meneurs les plus sollicités de la rencontre, le second les deux derniers véritables protecteurs d’arceau encore disponibles une fois l’absence de Rui Hachimura prise en compte.
Luka Doncic réalise un début de saison hors normes, et avec Darius Garland comme seul véritable créateur des Clippers en l’absence de Bradley Beal, celui qui imposera le rythme entre les deux pourrait décider du résultats du match.
Avec ses 2,8 contres de moyenne, Walker Kessler offre aux Lakers une présence dissuasive près du cercle qu’Isaiah Jackson ne peut pas compenser seul.
Les paris sur les performances individuelles entre Clippers et Lakers
Luka Doncic a dépassé ce seuil lors de ses quatre matchs cette saison, y compris une sortie à 52 points contre Utah.
Austin Reaves n’est jamais descendu sous les 23 points cette saison, une régularité pour soutenir Luka Doncic en attaque.
Darius Garland distribue plus de sept passes par match en tant que seul véritable option offensive des Clippers.
Clippers et Lakers, que disent les confrontations directes ?
VS
Les deux franchises se sont rencontrées déjà une fois cette saison, avec une nette victoire des Lakers lors de ce premier duel disputé cinq jours plus tôt à Los Angeles.
Pendant six saisons, Kawhi Leonard a incarné le visage des Clippers. Son transfert vers les Toronto Raptors, finalisé en septembre, laisse toutefois la franchise sans repère offensif de ce niveau.
Dans ce contexte, Darius Garland, entouré d’un secteur intérieur largement remanié, doit à lui seul construire une identité collective encore en devenir.
Pronostics pour Clippers et Lakers
Même affaiblis par le voyage et un calendrier dense, les Lakers disposent de suffisamment de puissance offensive pour s’imposer face à des Clippers incapables de compenser six absences.
Un exploit à domicile n’est pas totalement à écarter si Isaiah Jackson et Kris Dunn provoquent des pertes de balle, mais l’écart entre les deux effectifs paraît trop important pour être comblé lors de ce match.
Luka Doncic et Austin Reaves ont porté l’attaque des Lakers lors de chacune de leurs quatre premières rencontres. Sans un sursaut défensif complet, la rotation réduite des Clippers devrait de nouveau en subir les conséquences.
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