Chicago Bulls – New York Knicks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic de cette affiche entre les Chicago Bulls et les New York Knicks, programmée ce mercredi au United Center, oppose deux formations encore en quête de repères. Chicago n’a gagné qu’une seule de ses quatre premières rencontres, tandis que les champions en titre new-yorkais présentent exactement le même bilan, avec trois défaites et une victoire.

Ce démarrage contraste fortement avec le statut de favori dont bénéficie New York depuis son titre conquis face à San Antonio en juin dernier. C’est précisément cet écart entre les attentes et la réalité qui rend ce déplacement dans l’Illinois particulièrement intéressant.

Forme et perspectives pour Chicago Bulls et New York Knicks

Forme du moment Chicago Bulls 1-3 · 11e à l’Est · reçoit ce soir D D V D D 110,8 Pts/match 129,5 Pts encaissés 101,8 Eff. offensive 120,2 Eff. défensive New York Knicks 1-3 · 13e à l’Est · à l’extérieur ce soir V D D D V 104,0 Pts/match 105,3 Pts encaissés 106,1 Eff. offensive 107,9 Eff. défensive

Sous la direction de Tiago Splitter, les Bulls ont encaissé trois défaites en quatre matchs, avec des écarts de plus en plus importants jusqu’au 99-134 concédé lundi à Boston.

Leur seule victoire, obtenue 132-125 à Milwaukee, avait davantage l’allure d’un échange de paniers que d’un succès bâti sur la défense, dans un climat de groupe que le vestiaire de Chicago ne facilite pas.

Caleb Wilson porte l’attaque des Bulls avec 21,0 points de moyenne pour sa première saison, mais cette production individuelle ne s’est pas encore convertie en résultats collectifs.

À New York, Jalen Brunson avait été désigné MVP des finales il y a seulement quatre mois, après avoir inscrit 45 points lors du match du titre face à San Antonio. Pourtant, il tourne à 22,8 points depuis le lancement de cette nouvelle saison, tandis que le staff technique a dû trouver les mots pour relancer Karl-Anthony Towns après des première sorties mitigées.

Comparatif des équipes Chicago Bulls New York Knicks 110,8 Points/match 104,0 Bulls +6,8 129,5 Points encaissés 105,3 Knicks -24,2 101,8 Efficacité offensive 106,1 Knicks +4,3 120,2 Efficacité défensive 107,9 Knicks -12,3 22,5 Passes/match 25,5 Knicks +3,0 19,5 Pertes de balle 16,8 Knicks -2,7 23,8 % Adresse à 3 points 32,7 % Knicks +8,9 %

La défense constitue l’écart le plus marquant entre les deux formations : Chicago encaisse 120,2 points pour 100 possessions, le pire total de notre comparatif, contre 107,9 pour New York.

Les Knicks présentent toutefois une faiblesse notable dans la conservation du ballon, avec 16,8 pertes de balle par match. Ce chiffre alimente précisément le style rapide face auquel la défense des Bulls éprouve le plus de difficultés.

Karl-Anthony Towns demeure la plaque tournante de New York, avec 22,5 points et 14,0 rebonds par rencontre, ainsi qu’une réussite au tir supérieure à 60% sur ses quatre premiers matchs.

Infos équipes et absences avant Chicago – New York

Absences Chicago Bulls Nic Claxton, hamstring n’a pas encore joué cette saison Absent Patrick Williams, aine Incertain Tobe Awaka, cheville Incertain New York Knicks Jose Alvarado, cheville remplaçant, absent contre Detroit Incertain

Nic Claxton est absent depuis le début de la saison, privant Chicago de son meilleur protecteur de cercle, tandis que Patrick Williams et Tobe Awaka sont tous deux incertains pour cette rencontre.

Aucun des trois ne fait partie du cinq majeur habituel. Le premier cinq attendu, composé de Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et Jalen Smith, devrait donc rester inchangé, même si la rotation qui le soutient demeure fragile.

Jose Alvarado est encore incertain pour New York, après avoir déjà manqué la victoire de mardi contre Détroit. Son absence, s’il est forfait, affecterait surtout le second unit des Knicks.

Le cinq titulaire des Knicks, avec Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns, devrait être reconduit tel quel après le succès face à Détroit la nuit dernière.

Tiago Splitter, arrivé après une seule saison en tant qu’entraîneur intérimaire à Portland, n’a pas encore défini son cinq en fin de match. La rotation de Chicago restera donc sous pression tant que Nic Claxton ne sera pas de retour.

Les duels clés de Chicago Bulls – New York Knicks

Josh Giddey face à Jalen Brunson à la mène Josh Giddey CHI VS Jalen Brunson NYK 7,0 Pts/match 7,3 Passes/match 22,8 Pts/match 4,5 Passes/match Josh Giddey distribue bien le jeu mais ne shoote qu’à 33,3 % sur ces quatre matchs, un duel largement favorable en faveur de Jalen Brunson. Caleb Wilson face à Karl-Anthony Towns dans la raquette Caleb Wilson CHI VS Karl-Anthony Towns NYK 21,0 Pts/match 7,3 Rebonds/match 22,5 Pts/match 14,0 Rebonds/match L’écart au rebond est net en faveur de Karl-Anthony Towns, face à une raquette de Chicago déjà privée de Nic Claxton pour protéger le cercle.

Josh Giddey délivre nettement plus de passes que Jalen Brunson, mais son manque de réussite au tir laisse penser que New York acceptera volontiers ce déséquilibre statistique.

La supériorité de Karl-Anthony Towns au rebond devrait générer des secondes chances pour les Knicks, particulièrement face à une raquette de Chicago déjà affaiblie par l’absence de Nic Claxton.

Paris joueurs pour Chicago Bulls – New York Knicks

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Caleb Wilson concentrent l’essentiel de la production offensive de leur équipe sur ces quatre premiers matchs. Ils constituent donc logiquement les pistes les plus intéressantes parmi les paris individuels disponibles.

Paris sur les performances individuelles Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 21,5 22,8 Moy. saison 4 Matchs joués Jalen Brunson a dépassé cette ligne lors de trois de ses quatre sorties, et rien dans les chiffres défensifs de Chicago ne laisse penser que cela changera. Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 11,5 14,0 Moy. saison 4 Matchs joués Karl-Anthony Towns domine la planche depuis le début de la saison, et la rotation intérieure amoindrie de Chicago sans Nic Claxton ne devrait pas le freiner. Caleb Wilson CHI Points marqués Plus de 19,5 21,0 Moy. saison 4 Matchs joués Caleb Wilson est devenu le point d’ancrage offensif de Chicago, face à une défense new-yorkaise qui a déjà montré des failles en déplacement.

Confrontations directes entre New York et Chicago

Confrontations directes Chicago Bulls VS New York Knicks Knicks 136-96 Bulls OG Anunoby, 31 points à 7/9 à 3 points New York Bulls 105-99 Knicks Chicago Knicks 128-116 Bulls New York Bulls 135-125 Knicks Chicago Knicks 113-111 Bulls (prol.) New York

New York a gagné quatre des cinq derniers duels face à Chicago, dont un large 136-96 en avril, lors duquel OG Anunoby avait inscrit 31 points avec sept tirs à trois points.

La seule victoire des Bulls sur cette période date d’octobre 2025, un 135-125 qui évoquait déjà une rencontre peu marquée par l’intensité défensive des deux camps.

Une rencontre plus ancienne, disputée en février 2025, s’était soldée par une victoire new-yorkaise 113-111 après prolongation. Hors des douze derniers mois, elle illustre néanmoins une tendance qui tourne rarement à l’avantage de Chicago.

Pronostics pour Chicago Bulls – New York Knicks

Pronostics Écart New York Knicks -7,5 1,95 Chicago affiche l’une des pires efficacités défensives de la ligue sur ce début de saison, avec trois défaites de dix points ou plus en quatre matchs. Total Moins de 234,5 points Les deux équipes cumulent une moyenne 214,8 points cette saison, loin sous cette ligne, même en tenant compte du festival offensif des Bulls contre Milwaukee. Perf. joueur Jalen Brunson plus de 21,5 points Jalen Brunson joue davantage de ballons que n’importe quel autre joueur de l’effectif new-yorkais et demeure le meilleur marqueur de son équipe. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 11,5 rebonds Karl-Anthony Towns contrôle la raquette face à un secteur de Chicago privé de son meilleur protecteur de cercle. Combiné New York -7,5 + Jalen Brunson plus de 21,5 points Les deux paris s’appuient sur la même faiblesse défensive de Chicago, ce qui donne une vraie cohérence à cette combinaison.

Pronostic sur le score du match New York Knicks 112-103 Chicago Bulls Écart de points: 9 · Total de points: 215

La supériorité de New York au rebond et les difficultés défensives de Chicago donnent les Knicks favoris, même en back-to-back.

Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns devraient de nouveau porter l’attaque des Knicks afin d’enchaîner un second succès de rang en ce début de saison.