Le retour des vestiaires est compliqué pour les Bulls

Avec 129.5 points encaissés par match, les Bulls affichent dans ce domaine la pire défense de la ligue. Comme ils possèdent également le rythme de jeu le plus élevé, l’efficacité de leur défense est pondéré, et ils pointent à la 25e place (120.5 points encaissés sur 100 possessions). Néanmoins, le constat est clair : Chicago prend trop de points.

Norman Powell sait que cela va prendre du temps pour progresser et obtenir de meilleurs résultats. Mais dans l’urgence, on peut déjà boucher les trous pour éviter que le bateau ne coule trop vite.

« L’objectif, c’est le prochain match. On n’a pas le temps de trouver des solutions au rebond, on doit faire des efforts », réclame l’arrière. « Sur notre manière de jouer, je pense qu’on peut regarder les 10 ou 15 prochaines rencontres. Mais les détails ou les efforts, c’est maintenant. Les systèmes offensifs, ça prend du temps. Les efforts et l’attention aux détails en défense, ça doit arriver immédiatement. »

« C’est le troisième quart-temps qui nous tue »

C’est au retour des vestiaires que les problèmes sont les plus conséquents. Dans les quatre matchs déjà disputés (trois défaites), les Bulls ont pris 38.8 points de moyenne dans les douze minutes qui suivent la pause…

« On commence bien les matchs, c’est le troisième quart-temps qui nous tue, celui dans lequel on doit être meilleur. Cela fait deux matches que les titulaires démarrent mal et les remplaçants doivent revenir dans la partie. C’est un problème », regrette Josh Giddey. « Beaucoup de nos matches sont perdus en troisième quart-temps », confirme Norman Powell. « On doit revenir des vestiaires avec le bon état d’esprit, avec la même agressivité offensive et défensive collectivement. Ce n’est pas le boulot d’un joueur, c’est tout le groupe qui doit faire mieux. »

Le calendrier des Bulls pour ce début de saison est très, très rude, avec deux fois New York, deux fois Philadelphie, Boston et San Antonio au programme des deux prochaines semaines. Les espoirs peuvent donc vite s’éteindre si la défense ne réagit pas rapidement.

« Je vais continuer de rester sur leur dos, de leur dire ce que je vois », affirme Norman Powell (33 ans), le plus vieux joueur du groupe avec Buddy Hield. « J’apprends encore de chacun des joueurs mais si je vois quelque chose, je le dis au groupe ou je parle à chacun individuellement. »