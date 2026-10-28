Paris truqués : Malik Beasley va finalement plaider coupable

Cette fois, sa décision est prise. Après avoir initialement plaidé non coupable, puis entamé des négociations avec les procureurs, Malik Beasley va finalement reconnaître sa culpabilité dans l’affaire des paris sportifs truqués.

Comme l’a confirmé son avocat Steve Haney auprès de The Athletic et ESPN, l’ancien arrière des Pistons a en effet trouvé un accord avec l’accusation. Il doit désormais officialiser son changement de plaidoyer le 9 décembre devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

Samedi dernier, Steve Haney expliquait encore : « Nous sommes en discussion avec les procureurs et une décision est attendue en début de semaine. » Trois jours plus tard, cette décision est donc prise, même si les chefs d’accusation concernés par l’accord restent pour le moment inconnus.

Une carrière à l’arrêt

Inculpé en juin dernier, Malik Beasley est soupçonné d’avoir manipulé ses statistiques lors de quatre rencontres avec Milwaukee, en 2023/24, pour permettre à des complices de gagner leurs paris.

Selon les enquêteurs, l’arrière aurait notamment favorisé un pari sur ses rebonds face aux Clippers, en mars 2024. L’ancien intérieur Ed Davis, également inculpé, continue de son côté de plaider non coupable.

Cette affaire a déjà coûté très cher à Malik Beasley. Après une excellente saison à Detroit, conclue à 16.3 points de moyenne, il avait vu les Pistons retirer une offre de 42 millions de dollars sur trois ans. Depuis, il n’a plus rejoué en NBA. Reste désormais à connaître les modalités de son accord avec la justice, ainsi que la peine qu’il risque.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.2 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.2 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.2 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 UTH 10 24 39.4 38.6 87.5 0.8 2.2 3.0 1.1 0.7 1.1 0.5 0.2 10.7 Total 346 21 42.9 38.6 81.7 0.4 2.1 2.5 1.2 1.1 0.6 0.7 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.