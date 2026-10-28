La Air Jordan 14 a le vent en poupe ! Sortie en 1998, l’année de son dernier titre de champion NBA, la paire est toujours aussi unique par son design inspiré de la Ferrari 550 Maranello. Elle avait déjà fait son retour avec un coloris « Ferrari » pour habiller la Air Jordan 40. La voici bientôt de retour avec ce coloris « Forest Green » datant de 2005 !

On retrouve cette tige entre mesh et cuir blanc assortie de finitions en vert, au niveau du col et de la languette, mais aussi de la semelle intermédiaire en Phylon complétée par deux unités Zoom Air, à l’avant du pied et sous le talon. Son logo emblématique « Air Jordan », dont le design est ici inspiré de l’écusson Ferrari, ressort lui aussi en vert.

Encore un peu de patience, la Air Jordan 14 Rétro « Forest Green » sera disponible à partir de samedi sur Basket4Ballers, au prix de 220 euros.