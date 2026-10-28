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La Air Jordan 14 « Forest Green » sur la ligne de départ

Publié le 28/10/2026 à 10:47 Twitter Facebook

Sneakers – Ce coloris rétro du mythique modèle Air Jordan sorti en 1998 sera de retour ce week-end, à retrouver sur Basket4Ballers !

La Air Jordan 14 a le vent en poupe ! Sortie en 1998, l’année de son dernier titre de champion NBA, la paire est toujours aussi unique par son design inspiré de la Ferrari 550 Maranello. Elle avait déjà fait son retour avec un coloris « Ferrari » pour habiller la Air Jordan 40. La voici bientôt de retour avec ce coloris « Forest Green » datant de 2005 !

On retrouve cette tige entre mesh et cuir blanc assortie de finitions en vert, au niveau du col et de la languette, mais aussi de la semelle intermédiaire en Phylon complétée par deux unités Zoom Air, à l’avant du pied et sous le talon. Son logo emblématique « Air Jordan », dont le design est ici inspiré de l’écusson Ferrari, ressort lui aussi en vert.

Encore un peu de patience, la Air Jordan 14 Rétro « Forest Green » sera disponible à partir de samedi sur Basket4Ballers, au prix de 220 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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