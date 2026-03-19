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La Air Jordan 14 « University Blue » pied au plancher

Publié le 19/03/2026 à 13:05 Twitter Facebook

Sneakers – La mythique Air Jordan 14 revient avec ce coloris rétro en noir avec des touches de bleu, argent et blanc.

C’est l’heure du grand retour de la Air Jordan 14 ! La paire s’est démarquée parmi les quarante Air Jordan par la singularité de son design, inspirée de la passion de Michael Jordan pour les Ferrari. Il y a près d’un an, la Air Jordan 14 avait d’ailleurs marqué le coup en relançant son emblématique coloris « Ferrari » en rouge, noir et jaune.

La revoilà aujourd’hui dans un coloris plus classique baptisé « University Blue ». Sa tige noire est ici assorties de touche de bleu ciel « University », semblable au bleu de la fac de North Carolina de MJ, au niveau de la semelle intermédiaire mais aussi sur la mention « Jordan » présente sur la languette, ou encore le haut du talon. Les autres finitions ressortent couleur argent, sur le « Jumpman » latéral ou celui figurant sur la talon au dessus de son numéro 23.

La Air Jordan 14 « University Blue » est attendue pour le 21 mars sur le sol nord-américain au prix de 205 dollars. Le marche français aura-t-il droite à quelques paires ?

(Via NiceKicks)

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Writer Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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