C’est l’heure du grand retour de la Air Jordan 14 ! La paire s’est démarquée parmi les quarante Air Jordan par la singularité de son design, inspirée de la passion de Michael Jordan pour les Ferrari. Il y a près d’un an, la Air Jordan 14 avait d’ailleurs marqué le coup en relançant son emblématique coloris « Ferrari » en rouge, noir et jaune.

La revoilà aujourd’hui dans un coloris plus classique baptisé « University Blue ». Sa tige noire est ici assorties de touche de bleu ciel « University », semblable au bleu de la fac de North Carolina de MJ, au niveau de la semelle intermédiaire mais aussi sur la mention « Jordan » présente sur la languette, ou encore le haut du talon. Les autres finitions ressortent couleur argent, sur le « Jumpman » latéral ou celui figurant sur la talon au dessus de son numéro 23.

La Air Jordan 14 « University Blue » est attendue pour le 21 mars sur le sol nord-américain au prix de 205 dollars. Le marche français aura-t-il droite à quelques paires ?

(Via NiceKicks)