Que de souvenirs ! Dans le cadre de son « GOAT Pack », Jordan Brand ne pouvait pas passer à côté de cette mythique Air Jordan 14 « Ferrari », ici mise à l’honneur sur la Air Jordan 40 pour compléter une collection de huit coloris déjà disponibles en France.

Par son design, la AJ 14 faisait déjà référence à la passion de Michael Jordan pour les voitures de sport, et notamment les modèles de la marque au cheval cabré. Ce coloris rouge flamboyant, agrémenté de noir et de jaune, s’inspirait pour sa part de la Ferrari 550 Maranello, un bolide que MJ appréciait tout particulièrement.

On retrouve donc sur cette Air Jordan 40 une tige non pas en cuir mais en daim rouge. Les détails noirs et les finitions en jaune, sur le talon, avec une touche de gris, et la languette, viennent rappeler cette inspiration 100% « made in » Ferrari. La référence ultime reste le « Jumpman » latéral en forme d’écusson triangulaire, dans le style de celui de la mythique écurie italienne.

Au niveau de la semelle, le modèle, parmi les plus innovants du marché année après année, a opté pour une semelle intermédiaire cette fois équipée d’une mousse « ZoomX », couplée à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur.

La Air Jordan 40 « 14 » Ferrari GOAT Pack est en précommande sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.