Retour aux fondamentaux pour la Air Jordan 40 « Infrared »

Sneakers – Le nouveau coloris de la quarantième Air Jordan s’offre un retour au classique noir et rouge qui a fait le succès de la collection.

Après la version Wolf Grey, la Air Jordan 40 accélère le pas en 2026 avec la sortie de ce nouveau coloris baptisé « Infrared », pour « infrarouge ».

C’est l’occasion de retrouver les couleurs qui ont contribué au succès de la Air Jordan, en noir et rouge, mariage emprunté aux Bulls de Chicago. La paire se présente ici avec une tige composée de différents revêtements en noir. Le « Jumpman » présent sur la languette apporte tout le contraste d’un rouge vif qu’on retrouve également au niveau de la semelle.

Parmi les modèles les plus innovants du marché, année après année, la semelle intermédiaire de la Air Jordan 40 est cette fois équipée d’une mousse ZoomX couplée à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, une première historique ! La semelle extérieure a également été soignée, avec des motifs d’adhérence à chevrons à 40 degrés unique.

La Air Jordan 40 « Infrared » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.

Par Romain Davesne
