La Air Jordan 40 « Wolf Grey » fait peau neuve

Enfin, la Air Jordan 40 passe la sixième ! La sortie du sixième coloris de la quarantième Air Jordan du nom est imminente, l’occasion de revenir sur ce qui fait le succès de cette paire. Chaque année, Jordan Brand parvient à se réinventer en faisant appel aux technologies les plus innovantes.

Au-delà des différents matériaux aperçus depuis sa sortie pour habiller sa tige, la Air Jordan 40 se distingue cette année encore par sa semelle, travaillée aux petits soins. La partie intermédiaire est équipée de mousse ZoomX couplée à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, une première historique ! La semelle extérieure a également été soignée, avec des motifs d’adhérence à chevrons à 40 degrés unique.

La tige de ce coloris « Wolf Grey » continue d’innover avec une base en cuir blanc et une partie supérieure en toile. Le logo « Jumpman » est brodé en gris clair sur la languette tandis que la partie « Wolf Grey » apparaît sur l’avant du pied, d’un gris plus foncé. Le coloris « Wolf Grey » de la Air Jordan 40 sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir de minuit au tarif de 200 euros.